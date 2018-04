Un'autentica bomba di mercato ha svelato Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. Secondo alcune indiscrezioni Sarri sarebbe a un passo dall'addio e De Laurentiis starebbe pensando all'ingaggio di Antonio Conte, vecchio pallino del numero uno azzurro. Anche se in modo non proprio ufficiale ci sarebbe uno scambio di panchina tra il Chelsea e il Napoli. Abramovich da tempo ha detto che a fine campionato cambierà guida tecnica e tra i papabili ci sarebbe anche Sarri. E De Laurentiis si starebbe muovendo per convincere Antonio Conte.

Il sogno scudetto è svanito, anche se la matematica concede ancora delle chance a Insigne e compagni, e già si pensa al Napoli del futuro. Maurizio Sarri ha detto pubblicamente che solo a fine campionato avrebbe discusso del suo futuro con il presidente De Laurentiis. Ma i rumors danno il tecnico toscano sempre più lontano da Napoli. Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo allenatore e pensa a Sarri, elogiato pubblicamente più volte da Guardiola. La trattativa ancora non è iniziata, ma l'accelerata è alle porte.

Il Napoli chiaramente si cautela e si guarda attorno. Di nomi per l'eventuale sostituzione di Sarri ne sono stati fatti tantissimi. Si è parlato di piste italiane come Giampaolo e Gasperini, si è parlato di Emery, via dal Psg, e di Paulo Fonseca dello Shakhtar e del gran ritorno di Rafa Benitez. Ora con forza esplode però il nome di Antonio Conte, che ha rifiutato la proposta della Nazionale e molto probabilmente lascerà la Premier League, anche se ha ancora la chance di vincere un trofeo (è in finale di FA Cup) e ha la chance di qualificarsi per la prossima Champions League. L'eventuale ingaggio di Conte sarebbe davvero clamoroso sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto il Napoli punterebbe su un tecnico affermato e molto esperto e cambierebbe completamente stile di gioco.