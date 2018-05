Maurizio Sarri sembra allontanarsi giorno dopo giorno sempre più dalla panchina del Napoli. Il condottiero azzurro sembra a un passo dal Chelsea, che pare disposto a offrirgli un contratto lungo e ricco e soprattutto sarebbe disposto a sborsare gli 8 milioni di clausola. I dirigenti di Abramovich tramite alcuni intermediari avrebbero già iniziato a trattare con il tecnico toscano, che sembra desideri confrontarsi in un altro campionato. De Laurentiis pensa già al sostituto.

Il ‘Corriere del Mezzogiorno’ ha scritto nell’edizione odierna che Sarri è a un passo dall’addio. Il tecnico toscano non ha trovato l’accordo economico per l’adeguamento con De Laurentiis, e soprattutto sarebbe scontento per quello che potrebbe essere il prossimo mercato del Napoli: Reina è già del Milan, Koulibaly, Jorginho e Mertens potrebbero andare via. La corte del Chelsea è importante e la Premier fa gola a Sarri, che forse in quel campionato, che non ha tatticismi così esasperati, potrebbe ulteriormente praticare il suo bel calcio.

Il Napoli si appresta così a chiudere un ciclo di tre anni, in cui il gioco è stato splendido, ma di titoli non ne sono arrivati. De Laurentiis starebbe vagliando tante piste. Il sogno è quello di un allenatore di prima fascia, Conte o Ancelotti, ma convincerli non sarà facile. Sullo sfondo ci sono sempre Marco Giampaolo, il delfino di Sarri, e Simone Inzaghi, che piace pure alla Juve. Ma attenzione all’alleanza con Jorge Mendes, il procuratore di CR7 e Mourinho, che potrebbe magari portare sulla panchina azzurra un allenatore straniero, ma non Benitez. I nomi sono quelli di Fonseca dello Shakhtar, di Marcelino del Valencia e di Emery del Psg.

Chiunque arriverà potrebbe trovarsi a guidare una rifondazione. Perché il Napoli cambierà parecchio. Sarri, sempre secondo rumors di mercato, al Chelsea potrebbe volere con sé Koulibaly, Jorginho e Hysaj. Ma anche l’attacco potrebbe cambiare. Mertens ha una clausola per l’estero di 28 milioni, Reina è già del Milan e pure Callejon potrebbe andare via.