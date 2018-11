Come sta Dries Mertens? Quali sono le condizioni dell'attaccante dopo l'infortunio che lo ha costretto a uscire quando mancava una manciata di minuti alla fine della gara di Champions col Paris Saint-Germain? Cosa s'è fatto il belga, che ha abbandonato il terreno di gioco dolorante alla spalla sinistra? La dinamica dello scontro di gioco aveva lasciato presagire guai peggiori: il replay mostrato da Sky Sport aveva puntato l'attenzione sul colpo al ginocchio e sulla sollecitazione dell'articolazione, immagini da far accapponare la pelle nel timore che si trattasse di qualcosa di più serio. Resta da capire adesso qual è l'entità dell'infortunio, con il calciatore che nella tarda serata di ieri ha lasciato il San Paolo con l'arto bloccato.

In base alle prime informazioni raccolte poco dopo la partita non sembra trattarsi di un problema grave (ma si avranno un responso e un quadro di recupero più chiari solo dopo gli esami strumentali) è quasi certo però che non giocherà la gara di campionato contro il Genoa in programma sabato sera (anticipo delle 20.30). Difficile che Carlo Ancelotti lo rischi avendo comunque a disposizione valide alternative in panchina (Milik e lo stesso Ounas che ha preso il posto di Mertens) e la possibilità di approfittare della pausa di campionato per favorirne il recupero completo.