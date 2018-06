Yuto Nagatomo si appresta a disputare il suo terzo Mondiale consecutivo. Del Giappone è uno dei giocatori con più presenze ed è naturalmente anche uno dei simboli. E per celebrare il suo bel traguardo l’ex difensore dell’Inter ha deciso di cambiare look e ha puntato su un taglio di capelli molto particolare o meglio su un colore tutto nuovo. Nagatomi si è fatto biondo molto particolare e sui social c’è già chi lo paragona a Super Sayan, uno dei personaggi di Dragon Ball.

Il terzino nipponico non conosce ancora il suo futuro. Lo scorso gennaio lasciò l’Inter e passò al Galatasaray, in prestito, il club turco aveva ed ha la possibilità di riscattarlo versando nelle casse dei nerazzurri otto milioni di euro. In Turchia Nagatomo ha vinto il campionato e a Istanbul vuole giocare la Champions League nella prossima stagione. I giallorossi non sono riusciti ancora a chiudere la trattativa con l’Inter, ballano circa due milioni di euro. Il difensore, in un’intervista rilasciata a ‘haberturk.com' ha parlato della trattativa e si è esposto dicendo di voler rimanere agli ordini di Fatih Terim: "Ho dato il mio cuore al Galatasaray, spero che l’Inter mi lasci andare. Ho trovato amore e rispetto che non mi aspettavo di trovare, anche la mia famiglia adora Istanbul”.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro il trentunenne difensore volerà in Russia dove disputerà un altro Mondiale, il terzo della carriera. Nagatomo in patria è un idolo, con la nazionale giapponese ha giocato 104 partite (7 proprio nella Coppa del Mondo). Il Giappone giocherà nel Gruppo H e sfiderà la Polonia di Lewandowski, la Colombia di James Rodriguez e il Senegal di Mané. La nazionale di Nakano cercherà di superare la fase a gironi, cosa accaduta solo una volta nelle cinque partecipazioni, nel 2002 quando il Giappone organizzò i Mondiali con la Corea del Sud.