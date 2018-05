Fatih Terim è soprannominato l’Imperatore perché ha una passione smisurata per Napoleone. Come l’Empereur ancora una volta l’allenatore turco è passato dalle polveri agli altari rapidamente. La scorsa estate fu esonerato dalla federazione turca e perse il posto da c.t. per aver dato il là a una rissa in un locale, adesso con una cavalcata trionfale ha vinto per la settima volta il campionato turco con il Galatasaray, dopo essere subentrato a Igor Tudor, da qualche settimana sulla panchina dell’Udinese, lo scorso autunno.

Il campionato turco quest’anno è stato bellissimo, la lotta è stata intensa tra quattro grandi protagoniste: Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas e Istanbul Basaksehir. Tutte e quattro sono state in corsa per il titolo a lungo e fino all’ultima giornata tutte avevano la possibilità di conquistare il posto in Champions. Il Galatasaray dopo essere passato al comando nel finale di campionato ha vinto sempre e dopo l’1-0 rifilato al Goztepe, gol al 66’ del francese Bafatembi Gomis, si è aggiudicato il titolo, il ventunesimo per il Galatasaray, il settimo per l’Imperatore che per tre punti ha preceduto Fenerbahçe e l’Istanbul Basaksehir, che finisce in Europa League con il Besiktas.

La copertina dunque se la prende il tecnico, che nella prossima stagione si ripresenterà in Champions League. Ma grande merito lo ha anche il bomber Gomis, ex di Lione, Swansea e Marsiglia, autore di 29 gol in campionato. Il francese è riuscito a battere il record storico di Alex de Souza. Protagonisti anche il portiere Muslera, ex Lazio, al quarto titolo turco, e Yuto Nagatomo, che dall’Inter lo scorso gennaio è passato al Galatasaray. Il giapponese, sempre molto bistrattato e tanto criticato negli anni in Serie A, nella Super Lig ha disputato 15 partite e ha servito 3 assist vincenti.