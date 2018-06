La grande kermesse è dietro l'angolo. Ancora pochi giorni e si alzerà il sipario su Russia 2018 e, finalmente, si comincerà a fare sul serio. In occasione della presentazione del palinsesto mondiale di Mediaset, ha preso la parola anche Javier Zanetti che per le reti del "Biscione" sarà uno dei tanti opinionisti in Russia. L'ex giocatore argentino e capitano interista, di fronte alla domanda su chi vincerà questa edizione, ha messo la sua Argentina un gradino sotto alle sue personali favorite.

"Vedo Brasile, Spagna e Germania un pelino avanti – ha commentato il vice presidente dell'Inter – Chiaro che come argentino spero ovviamente che sia la mia Nazionale ad alzare la coppa, ma mi rendo conto che vincere un Mondiale è sempre difficile. Sono emozionato perché andrò in Russia con la mia famiglia e per me sarà una bella esperienza".

Messi, Neymar e l'assenza di Mauro Icardi

Tra i tanti protagonisti che animeranno il Mondiale ci sarà anche il suo connazionale più illustre: "Lionel Messi è il giocatore migliore al mondo e non ha bisogno di vincere il Mondiale per dimostrarlo – ha continuato Zanetti – Noi argentini siamo fortunati ad averlo. Quale giocatore potrà consacrarsi? Neymar. Arriva da un infortunio, pero con la sua Nazionale può arrivare fino in fondo. Stavolta vivrò il Mondiale da spettatore e commentatore e credo che sarà un'edizione bellissima".

Qualche ora prima, in occasione dell’inaugurazione dell’Inter Academy in Slovacchia, l'ex bandiera nerazzurra aveva anche commentato la clamorosa esclusione di Icardi: "Mi dispiace davvero tanto non poter vedere Mauro con la Seleccion – ha spiegato a "Futbal Pravda" – Avrebbe meritato la convocazione per quanto fatto. Ma la scelta del commissario tecnico Jorge Sampaoli va rispettata".