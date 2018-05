Le speranze di partecipare ai prossimi Mondiali sono ridotte al lumicino per Mauro Icardi. Il tormentone legato alle scelte del Commissario tecnico dell'Argentina Sampaoli sembra ormai arrivato al capolinea, dopo il viaggio italiano che gli ha permesso di confrontarsi con tutte le pedine in lizza per un posto nella rappresentativa dell'Albiceleste. Se Higuain e Dybala sembrano avere già in mano il pass per la Russia, diverso è il caso di Maurito che sarà inserito tra i pre-convocati, ma sarà tagliato dalla lista dei calciatori che prenderanno parte alla rassegna iridata.

Higuain e Dybala convocati con l'Argentina, Icardi no

Jorge Sampaoli nella sua trasferta italiana all'interno del tour europeo ha incontrato a Torino i due attaccanti della Juve. Ad entrambi sarebbe stata ribadita la volontà di puntare su di loro per i Mondiali di Russia, nonostante gli alti e bassi degli ultimi mesi. Sorprendente in particolare la scelta relativa al numero 10 bianconero che sembrava inizialmente destinato a rimanere a Torino, essendo considerato dal ct un'alternativa all'intoccabile Messi. Per quanto riguarda il Pipita invece, Sampaoli lo ha preferito a Icardi che nonostante i tanti gol pur rientrando nella lista dei preconvocati, sarà poi tagliato quando si farà sul serio in Russia.

Niente Mondiale in Russia per Icardi

Jorge Sampaoli ha incontrato Icardi in un hotel milanese. Nel colloquio, il ct ha spiegato a Maurito la sua volontà di inserirlo nella lista dei 35 pre-convocati per il Mondiale, anche se poi al momento della scrematura della rosa, il capitano dell'Inter rientrerà tra i giocatori "tagliati" e dunque non potrà scendere in campo nella competizione iridata. Il tutto ovviamente, come evidenziato dalla stampa argentina, a meno di clamorosi ribaltoni

Perché Icardi non sarà convocato per i Mondiali

Secondo quanto riportato da La Nacion, alla base della scelta del Commissario tecnico dell'Argentina Sampaoli, ci sarebbero le caratteristiche tecniche di Icardi. Una "incompatibilità tecnica" tra Maurito e i suoi compagni, che sarebbe venuta fuori in occasione delle convocazioni del passato. Meglio dunque puntare su un giocatore d'esperienza come Higuain che in questa stagione con la Juventus ha dimostrato di saper lavorare per la squadra, aspetto su cui il nerazzurro deve ancora migliorare pur essendo implacabile in area di rigore.