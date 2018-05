Il Mondiale si avvicina a grandi passi. Tutti i selezionatori stanno valutando con grandissima attenzione le prestazioni di tutti i papabili. La nazionale argentina è una di quelle che ha un’abbondanza incredibile, soprattutto in attacco. Non sarà facile scegliere i 23 per Jorge Sampaoli. Il c.t., che perse 6-1 con la Spagna nell’ultima gara disputata, in questi giorni si è presentato a Torino, dove ha incontrato Higuain e Dybala. Il ‘Pipita’ è certo della convocazione, mentre ‘La Joya’ è ancora in bilico.

Mercoledì pomeriggio Sampaoli si è presentato a Vinovo, dove ha incontrato Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. La notizia è stata rivelata da ‘TyC Sports’. L’ex tecnico di Cile e Siviglia sta girando l’Europa e sta parlando con tutti i convocabili. Chiacchierata di rito con Higuain, che dopo essere stato fatto fuori per le partite determinanti delle qualificazioni è tornato in gruppo lo scorso marzo. Il ‘Pipita’ forse non sarà tra i titolari, ma è certo di disputare il terzo Mondiale della carriera, dopo quelli del 2010 e del 2014.

Situazione differente per Dybala, che con l’Argentina non ha mai brillato. A marzo non fu convocato, il tecnico spiegò che lo juventino era incompatibile con Leo Messi e difficilmente sarebbe stato incluso tra i 23. Ma, nonostante le deludenti prestazioni contro Real Madrid e Napoli, Dybala sembra aver guadagnato posizioni e sembrerebbe più vicino a Russia 2018.

Solo quando arriverà la lista ufficiale scopriremo se entrambi gli juventini andranno in Russia. Quello che è certo è che Sampaoli ha davvero l’imbarazzo della scelta in attacco, considerando anche trequartisti e esterni offensivi. Nell’elenco dei pre-convocati in attacco ci sono: Messi, Aguero, Dybala, Lautaro Martinez, Pavon e Higuain. Ma tra i centrocampisti ci sono tanti giocatori offensivi: Lanzini, Lamela, Perotti, Di Maria che rendono ulteriormente serrata la competizione per Dybala. Fuori invece Icardi.