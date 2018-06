La Coppa del Mondo è entrata nella sua fase più emozionante con le prime sfide ad eliminazione diretta. Archiviati i gironi l'attenzione di tutti i tifosi è dunque per gli ottavi di finale, nei quali sarà protagonista anche il Belgio del commissario tecnico Roberto Martinez. Tra i giocatori a disposizione della partita contro il Giappone (in programma il prossimo 2 luglio alla "Rostov Arena"), ci sarà ovviamente anche Michy Batshuayi.

Sceso in campo nella partita con l'Inghilterra dal primo minuto, al posto del titolare Lukaku, l'attaccante del Chelsea è stato protagonista di un episodio singolare, diventato subito virale al punto che molti tifosi vorrebbero venisse celebrato anche nella nuova versione di Fifa 19 in uscita nei prossimi mesi.

Anche Nainggolan se la ride

Dopo il gol straordinario del compagno Januzaj, Batshuayi ha infatti raccolto il pallone dalla porta per calciarlo nuovamente con forza in rete per festeggiare il vantaggio belga. Un eccesso di foga e di entusiasmo che si è però trasformato in un clamoroso "epic fail" per l'attaccante del Belgio, che ha tirato il pallone contro il palo finendo per essere colpito dallo stesso dopo il rimbalzo. La carambola ha ovviamente scatenato le risate di tutto il web, che ha postato sui social il video del divertente episodio.

"Sapevo che sarei rimasto fregato nel momento in cui aprivo i social network, perché sono così stupido? – ha commentato con sarcasmo il giocatore su Twitter – Le mie solite esultanze erano ormai sopravvalutate e troppo usate e così ho creato qualcosa di nuovo". La figuraccia del giocatore belga, che ha chiuso la stagione giocando in prestito al Borussia Dortmund, non è ovviamente è sfuggita a molti suoi colleghi. Il neo interista Radja Nainggolan, ha infatti preso in giro su Instagram il giocatore pubblicando anch'egli il video con tanto di sonora risata scritta.