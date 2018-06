Il Belgio stacca il biglietto per il primo posto nel girone battendo la favorita Inghilterra e trovando per gli ottavi di finale il Giappone. Autore del gol del match il sostituto di Lukaku, Adnan Januzaj che ha risolto la partita nei minuti iniziali della ripresa. un successo meritato che lancia i Diavoli rossi sempre più come mina vagante di questo Mondiale russo.

Già qualificate per la fase a eliminazione diretta, Inghilterra e Belgio si sono sfidate unicamente per il prestigio personale di provare a superarsi in quella che a tutti gli effetti era considerata sin dall'inizio la sfida clou del Girone. Chi conquista la prima piazza sa che affronterà il Giappone, mentre la seconda in classifica finirà con la Colombia. Ovviamente, per i risultati fin qui acquisiti, a suon di gol, a godere di due risultati su tre è l'Inghilterra forte di una differenza reti invidiabile.

Il match risolto nella ripresa con Januzaj

Sia i Leoni inglesi che i Diavoli belgi optano però per due formazioni largamente rimaneggiate con ampio turn-over per evitare sanzioni e problemi ai giocatori di punta, così sia Lukaku che Kane si accomodano in panchina lasciando spazio ai compagni. Una scelta che non risulta determinante ai fini dello spettacolo anche perché se il gol latita le emozioni non mancano con due Nazionali che sanno giocare bene a calcio.

Il primo tempo finisce senza reti, ma con qualche emozione vera come al 10′ quando il sostituto di Lukaku, Michy Batshuayi si fa trovare smarcato all'interno dell'area inglese e prova la conclusione a colpo sicuro, impattando sui difensori. Al 27′ è ancora il Belgio a farsi pericoloso: Marouane Fellaini è ben piazzato all'interno dell'area di rigore e prova a impensierire Pickford anche se è la difesa a intercettare il tiro.

Nella ripresa, il registro del match non cambia: il Belgio spinge sull'acceleratore, l'Inghilterra appare più soddisfatta del pareggio. E sono i Diavoli rossi a passare, con merito, dopo soli 6 minuti di gioco: Adnan Januzaj riesce a terminare la propria azione personale in area con un bel tiro che batte Jordan Pickford sotto la traversa. E' il lampo che accende il match perché la nazionale inglese si scuote e si riversa in avanti alla ricerca del pari.

Gol e divertimento, la Tunisia batte Panama in rimonta

Emozioni anche nel secondo match in contemporanea con la Tunisia che onora il proprio mondiale con una vittoria di prestigio su Panama. La formazione centroamericana era riuscita ad andare anche in vantaggio ma alla fine la nazionale nord africana ha avuto la meglio. Il primo gol porta la firma di Meriah, al 33′ minuto con una sfortunata autorete. nella ripresa lo show della Tunisia che si riscatta: pareggio al 51′ con Ben Youssef e poi il gol che decide il match al 68′ con Khazri