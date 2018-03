Il caso degli ululati razzisti denunciati da Michy Batshuayi nel corso del confronto tra Atalanta e Borussia Dortmund dei sedicesimi di Europa League aveva sollevato un polverone. Polverone che a distanza di un mese ci ha pensato l'Uefa a chiudere. Già perché il massimo organo calcistico continentale ha deciso di non prendere alcun provvedimento nei confronti dell'Atalanta per razzismo. Una scelta che ha scatenato la reazione social dell'attaccante del Belgio, che ancora una volta ha commentato il tutto con un mix di sarcasmo e delusione su Twitter.

Il caso Batshuayi e i presunti insulti razzisti

"Mi chiamate scimmia ora guardatevi le partite da casa". Con queste parole Batshuayi dopo Atalanta-Borussia Dortmund, rispose ai tifosi bergamaschi rei a suo dire di insulti razzisti durante la partita. L'Uefa decise dunque di aprire un procedimento, mentre l'ex punta del Chelsea su Twitter finiva nel mirino dei sostenitori nerazzurri scatenatisi dopo l'eliminazione della Dea dall'Europa League.

Uefa, nessun provvedimento per razzismo contro l'Atalanta

L'Uefa però ha deciso di non prendere alcun provvedimento nei confronti dell'Atalanta per razzismo. La commissione disciplinare ha esaminato oggi il procedimento lo scorso 26 febbraio, a seguito delle accuse dell'attaccante belga del Borussia Dortmund, Michy Batshuayi. Procedimento che è stato archiviato, con la società orobica che invece è stata punita con una multa di 34 mila euro per accensione di fumogeni, lancio di oggetti e scale bloccate.

La reazione su Twitter di Batshuayi

E la reazione di Batshuayi non si è fatta attendere. Il centravanti ha commentato il verdetto dell'Uefa proprio dove tutto è nato, ovvero su Twitter. Il belga ha cinguettato ironicamente: "Deve essere stata la mia immaginazione". Poi ha criticato alla sua maniera la scelta dell'organismo continentale di archiviare il provvedimento: "D'altronde mi hanno solo dato della scimmia, cosa importa? E' il 2018, ragazzi"