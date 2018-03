"Mi chiamate scimmia ora guardatevi le partite da casa", così parlò Michy Batshuayi dopo aver eliminato l'Atalanta con il suo Borussia Dortmund in Europa League. L'ex bomber del Chelsea ce l'aveva con alcuni tifosi nerazzurri protagonisti di insulti razzisti in occasione del match disputato a Reggio Emilia. Dopo l'eliminazione dei gialloneri dalla competizione per mano del Salisburgo, ecco allora che il centravanti belga è finito al centro di un vero e proprio attacco social da parte di alcuni sostenitori della Dea, scatenatisi con nuovi insulti razzisti.

Batshuayi e il Dortmund, fuori dall'Europa League. Nuovi insulti razzisti per il bomber

Subito dopo lo 0-0 in casa del Salisburgo (prossimo avversario della Lazio) che ha sancito l'eliminazione dei tedeschi dalla competizione, ecco che il profilo Twitter di Batshuyai è stato preso di mira da numerosi tifosi atalantini. Tanti gli insulti razzisti nei confronti del giocatore, chiamato "scimmia" e apostrofato in maniera becera. Una situazione che lo stesso ex Chelsea ha deciso di documentare e sottolineare facendo gli screen di tutti i tweet e messaggi ricevuti, e pubblicando gli stessi sul suo profilo. Numerose anche le manifestazioni di solidarietà da tifosi italiani e atalantini che hanno bacchettato i protagonisti dei vergognosi post.

Batshuayi risponde al presidente dell'Atalanta Percassi

In precedenza Batshuayi aveva deciso di utilizzare il popolare social network per rispondere a distanza anche al presidente dell'Atalanta Percassi. Quest'ultimo in un'intervista ha dichiarato a proposito dei primi insulti al giocatore: "Se è vero me ne scuso". Ecco allora che il calciatore condividendo un articolo di Tuttosport con le parole del patron ha commentato: "È vero. Buona fortuna con i tuoi ‘tifosi' Mr. Percassi"

Procedimento disciplinare contro l'Atalanta, ecco quando ci sarà il verdetto

Nel frattempo cresce l'attesa per il verdetto del 22 marzo. Per questa data infatti è previsto l'esito del procedimento disciplinare aperto dalla commissione dell'Uefa per gli insulti razzisti a Batshuayi. L'Atalanta potrebbe andare incontro ad una multa salata, oppure a provvedimenti disciplinari come l'obbligo di disputare i prossimi match interni a porte chiuse.