Sorteggio interessante per la Lazio che nei quarti di finale di Europa League affronterà gli austriaci del Salisburgo. La squadra biancoceleste ha pescato bene nell'urna di Nyon ma si troveranno di fronte una squadra che ha fatto fin qui una cavalcata straordinaria, cominciata dall’eliminazione del Rijeka ai preliminari e culminata con il passaggio del turno agli ottavi di finale ai danni del ben più quotato Borussia Dortmund. Molto equilibrate la sfida tra Lipsia e Olympique Marsiglia e Atlético Madrid-Sporting Lisbona. L'Arsenal affronterà il CSKA Mosca che sulla carta appare scontata ma andare a giocare in Russia non è mai facile.

La manifestazione più "socialista" degli ultimi anni con otto paesi rappresentati da parte della otto squadre qualificate per i quarti: ci sono club rappresentati di Spagna, Francia, Italia, Inghilterra, Germania, Portogallo, Austria e Russia. Non accadeva dalla stagione 2004/2005. Le squadre favorite sono l'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone, l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e l'Arsenal di Arsene Wenger ma attenzione ad outsider come la Lazio e il Lipsia.

Lazio, ecco il Salisburgo di Rose

La squadra biancoceleste ha avuto un sorteggio abbastanza agevole ma la squadra austriaca che nel turno precedente ha eliminato il Borussia Dortmund e nel girone I ha battuto l'Olympique Marsiglia, una della squadre favorite. In passato il Salisburgo è stato anche finalista della Coppa UEFA nel 1993-1994 contro l'Inter di Marini ma poi è finito fuori dal calcio che conta per un lungo periodo prima dell'arrivo della Red Bull. Per la Lazio potrebbe essere tranquillamente un doppio scontro abbordabile ma non bisogna sottovalutare l'avversario in un momento chiave della competizione.

Il tecnico tedesco Marco Rose si affida a un collaudato 4-4-2 che vede in porta il capitano Walke, davanti a lui Lalner, Caleta-Car, Ramalho e Ulmer a comporre la difesa; in mezzo al campo il kosovaro Berisha e il malese Sammasekou sono i due interni, mentre sulle fasce si muovono Haldara e Schlager mentre la coppia d'attacco è composta dal sudcoreano Hwang, che salterà per squalifica il match di andata, e dal bomber israeliano Dabbur.

Età media della rosa bassa visto che solo il portiere Walke e il terzino Ulmer superano i 27 anni: non ci sono calciatori che rubano l'occhio ma gli elementi che più hanno messo in difficoltà il Borussia Dortmund nell'ultimo turno sono stati l'attaccante Dabbur e il centrocampista Berisha. Chiedere a Peter Stöger.

L'unico precedente tra le due squadre è della stagione 2009/2010 quando la Lazio di Davide Ballardini perse la gara d'andata e ritorno del girone G di Europa League contro la squadra di Huub Stevens per 2-1. Al termine di quel girone, la Lazio venne eliminata come terza classificata. A passare il turno furono proprio gli austriaci, come primi, e il Villarreal.

LE DATE

La Lazio giocherà l'andata in casa il 5 aprile, mentre il ritorno in Austria sarà il 12 aprile.

Derby iberico e OM contro il Lipsia. Arsenal a Mosca

Gare interessanti sono quelle tra Lipsia-Olympique Marsiglia e Atletico Madrid-Sporting Lisbona. Due sfide che mettono un po ‘di pepe a questo turno e toglieranno dalle semifinali due squadre insidiose. L'Arsenal di Wenger, qualificatasi in maniera non proprio facile contro il Mialn, ha pescato il CSKA Mosca: i Gunners non sono in un ottimo momento e giocare in Russia non è mai facile.