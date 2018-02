Giovedì scorso l’Atalanta è stata eliminata nei sedicesimi di finale di Europa League. La favola si è chiusa in modo beffardo perché dopo aver mancato più volte il raddoppio i nerazzurri sono stati beffati nel finale da un gol di Schmelzer. Dopo la partita l’attaccante del Borussia Dortmund su Twitter ha scritto un post che non è passato inosservato. Il belga ha detto di essere stato bersagliato dai tifosi nerazzurri che hanno utilizzato nei suoi confronti espressioni razziste. La Uefa oggi ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dell’Atalanta.

I versi razzisti a Batshuayi

L’Atalanta per via dei versi razzisti dei suoi tifosi all’attaccante Michy Batshuayi finisce così sul banco degli imputati. L’ex bomber del Chelsea su Twitter aveva denunciato tutto e aveva lanciato una stilettata ai tifosi nerazzurri: “Siamo nel 2018 e ancora si sentono versi di scimmia sugli spalti. Ma veramente? Io spero che possiate divertivi a guardare il resto dell’Europa League in tv”. L’Atalanta dovrà rispondere anche di “utilizzo di materiale pirotecnico, lancio di oggetti e scalinate bloccate da parte dei sostenitori”. Inoltre a verbale ci sono anche degli incidenti con la Polizia che hanno portato al ferimento di tre agenti, pochi minuti prima dell’incontro.

La Uefa indaga anche il Borussia

Non se la passa meglio il Borussia Dortmund, che negli ottavi giocherà contro gli austriaci del Salisburgo. I giallo-neri dovranno rispondere del lancio di oggetti e dell’accensione di materiale pirotecnico da parte dei propri tifosi, che si sono scatenati soprattutto dopo il gol del pareggio. La Commissione di Controllo, Etica e Disciplinare dell’Uefa giudicherà il caso giovedì 22 marzo. E quel giorno si saprà se le due squadre saranno sanzionate e in caso di punizione si scoprirà quanto saranno dure le sanzioni della Uefa.