Si scrive Brasile, si legge Coppa del Mondo. Nonostante le fatiche della fase a gironi, il feeling tra la nazionale verdeoro e il Mondiale è rimasto intatto e dura da diversi anni: basti pensare che la selezione brasiliana è l'unica ad aver sempre disputato gli ottavi di finale. Senza il coinvolgimento dell'Italia e a pochi giorni dalla clamorosa eliminazione della Germania, il Brasile consolida dunque il suo personale record e si appresta a giocare l'ottavo mondiale per la sua undicesima volta.

Dietro a Neymar e compagni, nella speciale classifica, c'è proprio la Germania con dieci presenze (2 come Germania Ovest), l'Argentina con nove apparizioni e un gruppo di squadre a otto: tra cui Italia, Spagna, Belgio e Olanda. Un primato assoluto per la "Confederação Brasileira de Futebol", che ovviamente punta ad arrivare fino in fondo e ad alzare al cielo la sua sesta Coppa del Mondo, dopo quella vinta nell'edizione del 2002.

La caipirinha di Tite e la sfida con il Messico

L'attenzione del popolo brasiliano, è ora ovviamente tutta per la prossima partita contro il Messico: in programma lunedì prossimo alla " Samara Arena". Dopo aver spiazzato tutti con la sua insolita ammissione ("Stasera mi berrò una caipirinha, penso di potermelo permettere"), il commissario tecnico Tite ha parlato dell'incrocio con il "Tricolor" nella conferenza stampa andata in scena dopo la vittoria con la Serbia.

"Gli ottavi contro il Messico? Inizieremo ad analizzare l’avversario quando saremo sull’aereo – ha spiegato il cinquantasettenne selezionatore brasiliano – Anche se abbiamo già iniziato a studiare con chi possiamo giocare gli ottavi. Abbiamo esaminato tutte le formazioni presenti al Mondiale". L’ultima volta che la Selecao ha incontrato il Messico, fu durante i gironi dei mondiali brasiliani di quattro anni fa. In quell'occasione il match terminò con un pareggio senza reti.