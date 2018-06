Tra i 23 giocatori scelti dal commissario tecnico polacco Adam Nawałka, convocati per partecipare alla Coppa del Mondo in Russia, ci sarà anche Kamil Glik. Il trentenne difensore centrale del Monaco, che in passato ha vestito anche la maglia di Palermo, Bari e Torino, ha infatti avuto l'ok dai medici dopo l'infortunio dei giorni scorsi: una forte contusione alla spalla sinistra rimediata in allenamento, in occasione di un tentativo di rovesciata acrobatica.

La distorsione "acromioclavicolare" sembrava potesse chiudergli le porte del mondiale, invece nelle ultime ore il giocatore ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo aver avuto l'ok dai medici del Monaco che lo hanno visitato in Francia e constatato l'efficacia della terapia alla quale il difensore è stato sottoposto. Glik ha dunque ottenuto il via libera per tornare ad allenarsi col resto del gruppo e dunque prendere parte al Mondiale.

Il Mondiale e il mercato

La conferma è arrivata attraverso il canale ufficiale Twitter del club monegasco, che ha ricordato anche come la cartella medica dell'ex Torino sia stata condivisa tra la nazionale polacca e il Monaco. Il giocatore sarà quindi in campo per la gara d'esordio con il Senegal di Keita Baldé, in programma il 19 giugno a Mosca, e per le successive sfide del gruppo H: quelle con la Colombia del compagno Radamel Falcao (24 giugno) e con il Giappone (28 giugno).

Dopo la kermesse mondiale, per Kamil Glik comincerà però un altro periodo di fuoco. Sul giocatore polacco ci sono infatti diverse indiscrezioni di mercato, che lo rivorrebbero di ritorno in Italia. Oltre al Torino, dove ha lasciato ottimi ricordi, il difensore centrale piace anche alla Sampdoria e alla Lazio di Simone Inzaghi.