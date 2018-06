Brutte notizie per la Polonia: Kamil Glik potrebbe saltare la Coppa del Mondo 2018 a causa di un infortunio alla spalla e la sua presenza in Russia è molto a rischio. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna e, secondo quanto riportato dal quotidiano iberico AS, il ct polacco Adam Nawalka poche ore dopo aveva annunciato l’elenco dei 23 giocatori convocati per la spedizione russa. La dinamica dell’infortunio è molto particolare perché, secondo le ricostruzioni, il giocatore del Monaco sarebbe caduto in maniera scomposta dopo aver provato una rovesciata in allenamento. Il commissario tecnico ha anticipato che se il giocatore non dovesse recuperare in tempo sarà sostituito da Marcin Kaminski, difensore centrale dello Stoccarda. Non proprio fortunato l'ex capitano del Toro che potrebbe saltare il suo primo appuntamento mondiale.

I convocati della Polonia

Ci sono ben 7 ‘italiani', oltre l'ex Torino Glik, nell'elenco dei 23 giocatori convocati dal ct della Polonia, Adam Nawałka, in vista dei Mondiali in Russia. La Federazione ha scelto di rendere nota la lista su WhatsApp attraverso un curioso video. Non convocato, invece, Lukas Skorupski, secondo portiere della Roma. Questa è la rappresentativa polacca che volerà in Russia:

Portieri: Bialkowski, Fabianski, Szczesny;

Difensori: Bednarek, Bereszynski, Cionek, Glik, Jedrzejczyk, Pazdan, Piszczek;

Centrocampisti: Blaszczykowski, Goralski, Grosicki, Krychowiak, Kurzawa, Linetty, Rybus, Zielinski, Zurkowski;

Attaccanti: Kownacki, Lewandowski, Milik , Teodorczyk.

Il girone della Polonia

La Polonia intanto, che è stata sorteggiata nel Gruppo H, affronterà il Senegal a Mosca il 19 giugno al suo debutto in Coppa del Mondo e in seguito affronterà la Colombia e il Giappone, rispettivamente il 24 e il 28 giugno a Kazan e Volgograd.