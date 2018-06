Il Mondiale si avvicina e fioccano i convocati ufficiali per andare in Russia. Non passa ora che le varie federazioni ratificano le rose delle varie Nazionali. Adesso tocca alla Polonia, non certo tra le favorite alla vittoria finale ma considerata a tutti gli effetti una classica mina vagante che potrebbe togliersi qualche soddisfazione.

Ovviamente, i 23 della Polonia sono stati comunicati come si sovviene in queste situazioni, via social tramite gli account ufficiali della Federcalcio che hanno fatto subito il giro del mondo. Il commissario tecnico della Polonia Adam Nawalka ha avuto un bel da fare nello scegliere tra un gruppo di giocatori davvero ricco.

Non c'è Skorupski ma tanti ‘italiani'

Il ct polacco ha dovuto effettuare ben 12 tagli visto che erano stati preconvocati ben 35 giocatori. Con qualche esclusione ‘eccellente' come tra i portieri, dove non c'è stato nulla da fare per Skorupski della Roma. Gli sono stati preferiti Szczesny della Juventus che vestirà i panni di titolare, Fabianski (ex Arsenal) e Bialkowski, attualmente all'Ipswich Town.

La Polonia che andrà a Russia 2018 avrà comunque una nutrita colonia di ‘italiani'. Hiocatori che militano in Serie A e che, in un certo senso nobilitano il nostro movimento, escluso dalla kermesse iridata per mano della Svezia nel doppio spareggio di qualificazione. Fanno dunque parte della rosa i vari Zielinski, Linetty, Szczesny,Bereszynski, Cionek, Milik e Kownacki così come vecchie conoscenze che in Serie A hanno giocato in passato, come Blaszczykowski e Glik.

La rosa mondiale della Polonia al completo

Portieri: Bialkowski, Fabianski, Szczesny

Difensori: Bednarek, Bereszynski, Cionek, Glik, Jedrzejczyk, Pazdan, Piszczek

Centrocampisti: Blaszczykowski, Goralski, Grosicki, Krychowiak, Kurzawa, Linetty, Peszko, Rybus, Zielinski

Attaccanti: Kownacki, Lewandowski, Milik, Teodorczyk