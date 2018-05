Monaco, andata e ritorno. Per Kamil Glik l'avventura in Francia potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda dopo due stagioni. Complici i risultati non del tutto entusiasmanti del club che in estate si era presentato ai nastri di partenza come la prima antagonista in Ligue1 al Psg e in Europa una autentica scheggia impazzita. Soprattutto sulla scia dell'anno passato quando aveva sorpreso tutti.

Invece, i successi si sono fatti attendere, i trofei non sono arrivati e oggi, a un paio di mesi dall'apertura ufficiale del prossimo mercato estivo, c'è già chi sta speculando sulle mosse in entrata e in uscita del Monaco. Dal quale dovrebbe partire – con rientro in Italia – anche il centrale difensivo polacco. Destinazione? Potrebbe essere di nuovo granata ma in lizza ci sono anche la Lazio proiettata verso la Champions League e la Sampdoria di Ferrero.

Non ci sarebbe più l'entusiasmo che aveva fatto scattare la scintilla e malgrado il contratto in vigore, il centrale difensivo potrebbe lasciare a fine anno. L'accordo attuale con il Monaco scadrà soltanto nel 2021, ma per il difensore Kamil Glik – che potrebbe far ritorno in Italia nella prossima stagione – è già tempo di addio.

Almeno da quanto si dice nella vicina Francia: secondo quanto riporta infatti ‘France Football‘, l'idillio si è già consumato e ben 3 club italiani stanno pensando al polacco come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Con il Torino di Walter Mazzarri in pole position per riprendersi l'ex capitano.

C'è una proposta chiara e precisa da presentare al Monaco: si tratterebbe di un contratto di tre anni al giocatore che davanti a questa eventualità sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio attuale di 350 mila euro a stagione. A Torino, dopotutto, Glik ha giocato – e bene – per cinque stagioni (tra il 2011 e il 2016) entrando nel cuore dei propri tifosi.

La proposta del Torino è la più concreta e plausibile, ma dietro l'angolo ci potrebbe essere anche un'asta pronta a nascere attorno al polacco. Sia la Lazio che la Sampdoria, infatti, starebbero valutando la situazione attorno al giocatore, in attesa di inserirsi nella trattativa al momento giusto e con la proposta vincente.