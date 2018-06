Il primo verdetto, anche in maniera inaspettata, è arrivato nelle scorse ore con la qualificazione agli ottavi di finale della Russia. La squadra del commissario tecnico Cherchesov, che era arrivata all'appuntamento mondiale accompagnata da forti polemiche e critiche, è stata dunque la prima a tagliare il traguardo della fase a gironi in attesa di altre conferme che potrebbero già arrivare nelle prossime ore.

CR7 accende il pomeriggio mondiale

A dare il via a questo nuova giornata di gare, saranno i novanta minuti del "Luzhniki Stadium" di Mosca. Alle ore 14 Cristiano Ronaldo sarà infatti in campo per cercare di trascinare il Portogallo in vetta al raggruppamento, dopo il pareggio all'esordio contro le "Furie Rosse". Con CR7 ci sarà probabilmente anche il milanista André Silva: in cerca di riscatto dopo una stagione deludente. Il grande equilibrio mostrato da questo Mondiale, e la situazione del Marocco (atteso da una sfida da "dentro o fuori"), costringe però i tifosi lusitani a non dare per scontato il risultato finale. La partita verrà trasmessa da Italia Uno.

Le probabili formazioni e le quote di Portogallo-Marocco

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Joao Moutinho; Bernardo Silva, André Silva, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo. All.: Santos

Marocco (3-4-3): Munir; Hakimi, Benatia, Saiss; Harit, El Ahmadi, Ziyech, Boussoufa; Belhanda, Kaabi, S. Amrabat. All.: Renard

La vittoria del Portogallo è bancata a 1.65, il pareggio a 3.50, il successo del Marocco a 6.25.

Tabarez vicino agli ottavi di finale

Tra le big del calcio mondiale quella messa meglio è sicuramente l'Uruguay. Cavani, Suarez (alla sua centesima in nazionale) ed il resto della banda di Tabarez, grazie al successo "last minute"ottenuto contro l'Egitto, potrebbero raggiungere già oggi la Russia vincendo contro l'Arabia Saudita nella sfida in programma alle ore 17 (con diretta televisiva su Italia Uno) alla "Rostov Arena". Se per il gruppo A tutto potrebbe dunque già essere tutto deciso nelle prossime ore, non si può dire altrettanto per il girone B di Portogallo e Spagna.

Le probabili formazioni e le quote di Uruguay-Arabia Saudita

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Cavani, Suarez. All.: Tabarez.

Arabia Saudita (4-4-2): Al-Maiouf; Alburayk, Os. Hawsawi, Om. Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam; Al-Shehri, Al-Sahlawi. All.: Pizzi.

Il successo dell'Uruguay è pagato a 1.19, il pareggio a 6.25, la vittoria dell'Arabia Saudita a 18.50.

La Spagna a caccia della prima vittoria

L'impegno più facile, almeno sulla carta, dovrebbe averlo invece la Spagna del commissario tecnico Hierro. Il condizionale è d'obbligo perché l'Iran, che è alla prima partita ufficiale contro la nazionale iberica e che non ha mai battuto una squadra europea, si è dimostrata squadra scorbutica da affrontare. Alle ore 20, alla "Kazan Arena" e in diretta su Italia Uno, la Spagna dovrà dunque cercare la vittoria per rimanere vicina al traguardo degli ottavi di finale.

Le probabili formazioni e le quote di Spagna-Iran

Spagna (4-2-3-1): De Gea; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Isco, Iniesta, David Silva; Diego Costa. All.: Fernando Hierro.

Iran (4-5-1): Beiranvand; Haji Safi, Cheshmi, Pouraliganji, Rezaeian; Shojaei, Ebrahimi, Ansarifard, Amiri, Jahanbakhsh; Azmoun. All.: Carlos Queiroz.

La vittoria dell'Iran è data a 17.50, il pareggio a 6.25, il successo della Spagna a 1.20.