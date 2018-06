L'esultanza di Cristiano Ronaldo. Perché CR7 ha celebrato il gol segnato contro la Spagna al Mondiale mimando una carezza alla barba che è onor del mento? Ce l'aveva forse con Davide De Gea? No, in realtà dietro quel gesto che non è passato inosservato c'è dell'altro… lo sfotto' era rivolto a Lionel Messi, il suo più grande avversario anche in Russia. Tutto fa riferimento a una fotografia molto originale che la Pulce ha scattato nei giorni scorsi posando con una capra. Sì, una capra. In inglese si dice goat, acronimo di Greatest Of All Time che tradotto in italiano significa "il più grande di tutti i tempi". Con quell'esultanza, mimando la carezza alla barbetta, Ronaldo ha voluto lanciare un messaggio chiaro all'argentino: il più grande di tutti i tempi sono io…

La tripletta e l'urlo spaventano il Mondiale. Basta dare un'occhiata alle statistiche di CR7 durante il debutto in Coppa contro la Spagna per avere l'esatta dimensione di come il fuoriclasse del Portogallo sia in forma straordinaria. In campo c'è andato da doppio campione d'Europa in carica: da capitano dei lusitani (che in Francia trionfarono nel 2016) e da stella del Real Madrid (che a Kiev ha conquistato la terza Champions consecutiva).

Le statistiche da marziano. Ronaldo ha effettuato 35 passaggi ai compagni di squadra con una precisione del 94%; ha tirato 4 volte, di cui 3 nello specchio della porta; ha segnato 3 gol (51° hat-trick in carriera) ed è stato il più ‘vecchio' ad averlo fatto in una gara di Coppa del Mondo; come Pelé, Miroslav Klose e Uwe Seeler ha timbrato il cartellino della classifica marcatori in 4 edizioni diverse (6 centri in totale, 3 solo venerdì sera); ha vinto 5 duelli aerei (ne sa qualcosa Sergio Ramos…); ha conquistato 4 falli, di cui uno s'è rivelato prezioso per il calcio di rigore procurato e realizzato con freddezza dopo pochi minuti. Dirompente, fatale, numeri impressionanti al di là del tris che ha messo la museruola alle Furie Rosse. In una sola parola: marziano.

Lui ‘furia rossa'. CR7 ha mostrato il meglio del suo campionario e trascinato al pareggio i lusitani contro gli iberici. Rigore procurato con furbizia, scatti in profondità, capacità di essere uomo squadra, palleggio, senso tattico, colpi di classe e quel tocco vellutato su punizione che s'è fatto beffe di coloro che "il nuovo pallone renderà più difficile calciare da fermo e dalla distanza"

Abbiamo giocato alla pari contro una delle favorite alla vittoria finale – ha ammesso Ronaldo ai media lusitani -. Voglio fare i complimenti ai miei compagni di squadra, siamo passati due volte in vantaggio, poi abbiamo subito il gol del 3-2 ma non ci siamo demoralizzati. Abbiamo creduto nella possibilità di recuperare il risultato fino alla fine. La Spagna ha controllato il gioco ma anche noi abbiamo creato diverse occasioni.

La domanda adesso è: dove andrà Cristiano Ronaldo? Quale maglia indosserà nella prossima stagione? Sarà ancora quella del Real Madrid oppure lascerà la Spagna? A 33 anni, con cinque Palloni d'Oro che brillano in bacheca e un giro di affari che – tra stipendio e contratti privati – si aggira sui 90 milioni di euro all'anno, una serie infinita di record infranti e stabiliti, CR7 ha sbattuto i pugni sul tavolo del Mondiale al debutto contro la Roja.