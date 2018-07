Non arrivano buone notizie per Edinson Cavani e dunque per l'Uruguay. L'infortunio muscolare al polpaccio rimediato dal Matador nel finale del match degli ottavi di finale vinto contro il Portogallo è abbastanza serio. Il bomber autore della doppietta che ha regalato alla Celeste la qualificazione ai quarti dei Mondiali 2018 sembra destinato a rimanere ai box nella sfida contro la temibile Francia in programma venerdì alle 16 italiane a Niznij Novgorod.

Uruguay, infortunio Cavani: le condizioni

A fare il punto della situazione sull'infortunio di Cavani ci ha pensato la Federcalcio uruguaiana con un attesissimo comunicato ufficiale. Lo staff medico della Celeste ha reso noto che il Matador deve fare i conti con una lesione con edema del gemello interno della gamba sinistra, "senza riscontrare pero' rotture delle fibre muscolari". Nel bollettino si legge anche che "Il giocatore è ancora dolorante. Eseguirà ora lavoro differenziato e riabilitazione fisica. La evoluzione del caso sarà costantemente monitorata".

Quarti di finale Mondiali 2018, Cavani verso il forfait in Francia-Uruguay

Pur non essendoci dunque una rottura delle fibre muscolari, il problema fisico di Edinson Cavani difficilmente rientrerà per il match di mercoledì. Al momento dunque le possibilità di un'assenza del Matador in Francia-Uruguay sono altissime. Quasi certamente il bomber sarà costretto a guardare i compagni dalla panchina, anche per non correre il rischio di un'eventuale e pesante ricaduta che rischierebbe di metterlo completamente fuori gioco anche per un'eventuale prosecuzione del torneo

Francia-Uruguay, come Tabarez potrebbe sostituire Cavani

In caso di forfait confermato il commissario tecnico dell'Uruguay Oscar Tabarez dovrà dimostrare tutta la sua proverbiale saggezza tattica per la sostituzione di un perno della Celeste. Al momento l'opzione più gettonata e naturale per sostituire Cavani, è quella relativa alla possibilità di affidarsi all'esperto Stuani, vecchia conoscenza del calcio italiano con la maglia della Reggina. Attenzione anche ad un'altra opportunità con un centrocampo più folto e Suarez unico terminale offensivo