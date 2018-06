Le sfide valide per la terza e ultima giornata di gare del gruppo C e del gruppo D hanno emesso i loro verdetti. L'Argentina di un Messi tornato al gol, è riuscita a conquistare gli ottavi battendo la Nigeria in extremis grazie ad una rete di Rojo. L'Albiceleste dunque si qualifica come seconda alle spalle della Croazia, che ha certificato il primo posto superando l'Islanda.

Francia-Argentina, big match degli ottavi. In virtù di questi risultati la formazione di Sampaoli se la vedrà nella prima sfida ad eliminazione diretta contro la Francia, prima del gruppo C dopo il pareggio con la Danimarca. Una supersfida quella tra la squadra sudamericana e quella transalpina, un vero e proprio sbarramento sulla strada che porta alla finale. Chi vince incrocerà la vincente di Uruguay-Portogallo. L'altro ottavo definito dalle gare di oggi è quello tra Croazia e Danimarca: chi vince gioca contro la vincente di Spagna-Russia.

La situazione nei gironi e gli abbinamenti agli ottavi

Tra mercoledì e giovedì si perfezionerà il quadro degli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018. Con le gare del Gruppo D metà del tabellone è completo in virtù di date e orari già stabiliti: Uruguay–Portogallo (30/6 ore 20), Spagna–Russia (1/7 ore 16), Croazia–Danimarca (1/7 ore 20) e Francia–Argentina (30/6 ore 16) sono i primi abbinamenti.