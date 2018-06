Si è conclusa la terza giornata del Gruppo F con i verdetti finali: Svezia e Messico si qualificano per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2018 eliminando la Germania campione del mondo che rispetta la maledizione dei vincitori dell'edizione precedente e torna a casa chiudendo ultima nel girone. Nella gara di Kazan i pronostici erano tutti per i tedeschi di Joachim Loew dopo la vittoria in extremis di qualche giorno fa contro la Svezia ma la Corea del Sud ha vinto per 2 a 0 nei minuti finali, grazie alle reti di Young-Gwon Kim e Young-Gwon Kim, e ha spedito a casa la rappresentativa che lo scorso anno aveva trionfato anche nella Confederations Cup.

A Ekaterinburg, invece, succede quello che nessuno si aspettava: lo scintillante Messico visto nelle prime due gare prende una sonora sveglia dalla Svezia di Andersson e cede il primo posto del girone proprio agli scandinavi: Augustinsson, Granqvist e l’autogol di Alvarez infilano per 3 volte la porta di Ochoa e scrivono uno degli eventi più belli della storia della nazionale svedese.

La situazione nei gironi e il quadro degli ottavi

Dopo le gara del Gruppo E il tabellone prende forma: ecco le date e gli orari già stabiliti degli ottavi di finale: Uruguay–Portogallo (30/6 ore 20:00), Spagna–Russia (1/7 ore 16:00), Croazia–Danimarca (1/7 ore 20:00), Francia–Argentina (30/6 ore 16:00), prima E-Messico (2/ ore 16:00), prima G-seconda H (2/7 ore 20:00), Svezia-seconda E (3/7 ore 16:00), prima H-seconda G (3/7 ore 20:00).

Girone A: qualificate Uruguay e Russia

Girone B: qualificate Spagna e Portogallo

Girone C: qualificate Francia e Danimarca

Girone D: qualificate Croazia e Argentina

Girone E: Brasile 4, Svizzera 4, Serbia 3, Costa Rica 0

27/6 ore 20 Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica

Girone F: qualificate Svezia e Messico

Girone G: Inghilterra 6, Belgio 6, Tunisia 0, Panama 0

28/6 ore 20 Inghilterra-Belgio e Tunisia-Panama

Girone H: Giappone 4, Senegal 4, Colombia 3, Polonia 0

28/6 ore 16 Giappone-Polonia e Senegal-Colombia