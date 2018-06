Adesso Zlatan Ibrahimovic ci crede per davvero. Quelle che alla vigilia dei Mondiali sembravano dichiarazioni quasi di scherno nei confronti della nazionale svedese che aveva detto no al suo ritorno per i Mondiali 2018, si sono trasformate in parole di incoraggiamento e di fiducia. Dopo l'exploit della squadra di Andersson che ha battuto il Messico 3-0, qualificandosi prima nel suo girone con buona pace della Germania, clamorosamente eliminata, Ibra è tornato a parlare dei gialloblu

Ibrahimovic ha dominato il mondo, ora tocca alla Svezia

L'ironia delle scorse settimane ("Chi vincerà i Mondiali? Spero il Brasile o magari la Svezia. Ora dicono che hanno un gioco di squadra, il tipico gioco di squadra svedese che è quello che piace tanto ai media. I media assicurano che la Svezia ora è una squadra migliore senza di me per cui credo che vinceranno il Mondiale"), causata dalla delusione per la bocciatura alla proposta di un ritorno in campo per i Mondiali è ormai un ricordo per Ibra. La grande gloria svedese ha speso belle parole per la Svezia che agli ottavi affronterà la Svizzera, senza ovviamente mettere da parte il suo ego smisurato: "Ho dominato il mondo, ora tocca alla Svezia. Chiunque giocherà contro la Svezia si farà male, sicuro, e penso che tutti lo sappiano ormai"

Ibra orgoglioso dei risultati della Svezia ai Mondiali

Messa da parte la delusione e anche l'astio nei confronti del ct Andersson, dei giocatori gialloblu e della Federcalcio svedese, Ibrahimovic adesso ha cambiato registro. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy probabilmente inizia a credere in un'impresa della Svezia e prova a cancellare il recente passato con queste parole: "Prima del Mondiale avevo detto che sarebbero andati lontano e che magari avrebbero vinto – ha aggiunto Ibra – Sono molto felice e orgoglioso di essere svedese".

Svezia-Svizzera, Ibrahimovic spettatore della sfida degli ottavi dei Mondiali 2018

E sicuramente Ibrahimovic sarà tra gli spettatori della sfida tra Svezia e Svizzera valida per gli ottavi di finale dei Mondiali in programma il prossimo 3 luglio alle ore 17. Una gara da non perdere con la vincente che affronterà quella tra Colombia e Inghilterra nella parte basse di un tabellone che potrebbe regalare delle sorprese, al contrario di quella alta dove sono concentrate tutte le big.