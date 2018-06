Zlatan Ibrahimovic non è uno che è abituato a vedersi chiudere le porte in faccia. Facile immaginare dunque lo stato d'animo del bomber di fronte alla perentoria chiusura della Federcalcio svedese che gli ha impedito di realizzare il sogno di partecipare ai prossimi Mondiali, tornando a vestire la maglia della Svezia. A distanza di diverse settimane dalla "bocciatura" dell'idea di un ritorno di Ibra in gialloblu, il diretto interessato è tornato a parlare e lo ha fatto alla sua maniera.

Ecco chi vincerà il Mondiale per Ibrahimovic

Tra pochi giorni Ibrahimovic volerà in Russia, ma esclusivamente per impegni pubblicitari. Quegli impegni che sono stati tra i motivi del no della Svezia ad un suo ritorno in nazionale. Dopo aver detto basta con la sua rappresentativa in occasione del post Euro 2016, al classe 1981 non resta che assistere da spettatore alla rassegna iridata, e magari chissà a vestire i panni dell'opinionista. Nell'ultima intervista rilasciata, Ibra ha svelato il suo pronostico per Russia 2018: "Chi vincerà i Mondiali? Spero il Brasile o magari la Svezia".

La Svezia può vincere i Mondiali, Ibrahimovic attacca usando l'ironia

L'inserimento della Svezia tra le favorite per la vittoria dei Mondiali è del tutto ironico. A fugare ogni dubbio ci ha pensato la stessa grande gloria ex di Juve, Inter e Milan che ha dunque dimostrato di non aver metabolizzato la bocciatura della propria candidatura per tornare in gialloblu ai Mondiali: "La Svezia? Ora dicono che hanno un gioco di squadra, il tipico gioco di squadra svedese che è quello che piace tanto ai media. I media assicurano che la Svezia ora è una squadra migliore senza di me per cui credo che vinceranno il Mondiale…".

Ibra sa come si vince, la stoccata agli svedesi

E per chiarire il concetto, non manca un riferimento ai suoi successi e soprattutto alle sue origini, che sicuramente non farà piacere al popolo svedese: "E‘ la tipica mentalità dei media svedesi e io non ho un tipico nome svedese, non ne ho né l'atteggiamento, né il comportamento anche se detengo ancora qualche record in nazionale. Il Mondiale è la più grande festa che c'è nel calcio, ci sono tutti i giocatori migliori tranne il sottoscritto… Sarei dovuto essere lì ma non ci sono. Ho vinto quello che ho vinto, ho giocato con Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Psg, Manchester United e Galaxy. Se non sapessi come si vince di squadra, perché avrei giocato e vinto nelle più grandi squadre al mondo? Credetemi, so come si vince e lo so fare bene".