Non a caso era considerato uno dei gironi più imprevedibili dei Mondiali, e i risultati hanno confermato le aspettative. La seconda giornata di gare del gruppo H hanno emesso un unico verdetto definitivo: la larga vittoria della Colombia sulla Polonia, estromette di fatto con 90′ d'anticipo i biancorossi da Russia 2018. Sarà l'ultima giornata di partite in programma il 28 giugno a decidere chi tra le attuali capoliste Giappone e Senegal (reduci dal pareggio 2-2 e dunque a quota 4), e la seconda della classe Colombia volerà agli ottavi di finale del Mondiale 2018.

Mondiali 2018, Gruppo H: situazione e classifica

I risultati della 2a giornata di gare hanno permesso di definire la classifica del Gruppo H dei Mondiali 2018. Il pareggio 2-2 tra Giappone e Senegal ha permesso alle due squadre di salire in vetta a braccetto a quota 4 punti. Alle loro spalle ecco la Colombia che dopo il flop all'esordio contro la squadra del Sol Levante, ha rifilato un pesante 3-0 alla Polonia. Polonia che essendo a 0 punti a 90′ dal termine è matematicamente fuori dai giochi per gli ottavi di finale di Russia 2018 visto che a qualificarsi sono le prime due.

in foto: La classifica del Girone H dei Mondiali di Russia 2018 ’condizionata’ dalle ammonizioni

Giappone, Senegal e Colombia si qualificano agli ottavi dei Mondiali se. Le combinazioni

Il Giappone batte la Polonia

Sarà decisivo dunque per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 l'ultima giornata di gare, con Giappone-Polonia e Senegal-Colombia che si giocheranno in contemporanea alle ore 16 il prossimo 28 giugno. Il Giappone con una vittoria sulla già eliminata Polonia passerebbe certamente il turno, mentre il Senegal dovrà necessariamente fare risultato contro la Colombia per conquistare il pass per il turno successivo. In caso di sconfitta invece, sarebbero i Cafeteros a passare alla fase ad eliminazione diretta con i nipponici.

Il Giappone pareggia con la Polonia

In caso di pareggio, il Giappone conquisterebbe 5 punti. In questo caso con una vittoria, una tra Colombia e Giappone, si qualificherebbe come prima del girone. Con un pareggio invece sarebbe il Senegal a qualificarsi con i nipponici, e per il primato, in caso di parità nella differenza reti si procederebbe al conteggio dei cartellini che al momento vede favorita la formazione di Nishino.

Il Giappone perde con la Colombia

In caso di sconfitta del Giappone contro la Colombia, il discorso sarebbe molto più complicato. Con una vittoria del Senegal, i nipponici si qualificherebbero comunque come secondi. Se invece gli africani e i sudamericani dovessero pareggiare allora, i primi sarebbero in vetta al gruppo H mentre per decretare chi tra Giappone e Colombia dovrebbe qualificarsi agli ottavi si conterebbe prima la differenza reti e poi in ultima istanza i cartellini. Con un successo della Colombia, Giappone e Senegal si ritroverebbero a quota 4 punti. Ancora una volta si farebbero i conti con la differenza reti e poi ai cartellini.

Chi si qualifica agli ottavi dei Mondiali in caso di pari punti. Il regolamento

Le squadre dunque dovranno fare molta attenzione ai cartellini nell'ultima giornata. Il regolamento parla chiaro infatti. Nel caso di arrivo di due squadre a pari punti si prenderebbero in esame i seguenti criteri a termini di regolamento:

1) migliore differenza reti generale

2) maggiore numero di reti segnate

3) maggiore numero di punti negli scontri diretti

4) migliore differenza reti negli scontri diretti

5) maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti

6) punti fair play

7) sorteggio effettuato dal comitato FIFA

La situazione dei cartellini gialli e rossi

Nel caso in cui ci fosse totale parità in termini di gol, proprio come accade al momento tra Giappone e Senegal, si terrebbero in conto le sanzioni ricevute nelle gare della fase a gironi: -1 per un'ammonizione; -3 in caso di cartellino rosso per somma di ammonizioni; -4 per espulsione diretta; -5 per cartellino giallo e per rosso diretto. Al momento la classifica del gruppo H parla chiaro con la Colombia che paga il rosso di Sanchez contro il Giappone oltre a 2 gialli. 5 le ammonizioni per il Senegal e 3 per i nipponici.