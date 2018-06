Se questo Mondiale potrebbe permettersi di vedere arrivare in finale un'outsider non è certo colpa degli organizzatori, anzi. Il tabellone iniziale era più che equilibrato e la composizione dell'urna per i gironi della prima fase hanno divertito e stanno divertendo in attesa del doppio atto in contemporanea che sancirà tutti i verdetti definitivi. Intanto, a guardare i risultati fin qui ottenuti c'è da osservare uno squilibrio da un lato del tabellone dove potrebbero finire tutte le big.

E' una ipotesi che potrebbe essere sovvertita dagli ultimi 90 minuti ma è pur sempre una possibilità credibile. A risultati fin qui acquisiti, le uniche che sorridono di tante defezioni e problematiche delle favorite sono Spagna e Portogallo le stesse che hanno impattato in un divertente pareggio 3-3 sotto il segno di Cristiano Ronaldo.

Risultati a sorpresa, tabellone ribaltato

Analizzando infatti le classifiche dei gironi a questo punto della competizione potrebbe capitare che Brasile – che adesso è primo con 4 punti insieme alla Svizzera nel Girone E – Francia – nazionale prima con sei punti nel Girone C – Germania – che occupa la seconda piazza nel girone F con 3 punti dietro il Messico – e Argentina – che potrà classificarsi ormai solo come seconda nel gruppo D – potrebbero finire tutte dalla stessa parte del tabellone.

Le finali anticipate

Insomma, gli ottavi di finale potrebbero diventare una serie di finali anticipate scombinando i piani di gran parte dei pronostici della vigilia. La seconda fase ad eliminazione diretta potrebbe portare a sfide come Germania-Brasile e Francia-Argentina agli ottavi eliminando definitivamente alcune delle favorite per la vittoria finale.

in foto: (fonte Sky)

La corsia preferenziale

Il rischio è concreto e potrebbe dar vita ad un tabellone Mondiale decisamente squilibrato e che potrebbe aprire una vera e propria autostrada alla Nazionale che si classificherà prima nel girone B dove si contendono il primato la Spagna e il Portogallo. Infatti la prima nel Girone B incontrerà una tra Russia e Uruguay mentre successivamente potrebbe affrontare Croazia e una tra Inghilterra e Belgio.