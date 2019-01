Arrivare fra le prime quattro della pista e ritrovare quella Champions League ormai distante cinque anni. Questo, in estrema sintesi, l’obiettivo del Milan di Gattuso e del fondo Elliott per rilanciare le ambizioni rossonere ed un club dall’immensa storia e blasone. Per farlo, oltre ad aspetti calcistici, il Diavolo prova a scuotersi sul mercato con questa sessione invernale come occasione da non perdere per imbastire diverse trattative ed aggiungere qualche utile tassello al roster meneghino.

E così, dalla lunga opera di scouting per rintracciare un nuovo centrocampista all’occasione Ferreira Carrasco passando per la corte per il giovane Sensi fino alle possibili cessioni di Borini e Bertolacci, ecco tutte le ultime notizie, quasi in tempo reale, sulle offerte ricevute o in corso sponda Milan.

Chi arriva: Sensi e Duncan. Vicino il baby Abanda, sogno Carrasco

Svanito il sogno Fabregas, con lo spagnolo vicino già in queste ore al Monaco, convinto a pagare il cartellino del ragazzo nonostante un contratto in scadenza a giugno 2019, il Milan fa i conti con la realpolitik e con un mercato, quello di gennaio, avaro di occasioni. E così, giù a scalare nelle gerarchie del taccuino di Leonardo con i rossoneri a concentrare le loro attenzioni su altri interessanti profili. Il primo della lista, al netto delle difficoltà per elementi come Weigl, Baselli, Dendoncker o Dourado, è Stefano Sensi del Sassuolo con il direttore tecnico a lavoro per cercare di capire se, effettivamente, ci sono margini di manovra col Sassuolo ed il presidente Squinzi.

La soluzione, al momento, potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, visti anche i vincoli imposti dal fair play finanziario, con i lombardi, poi a giugno, a completare l’operazione versando 20 milioni di euro per il nazionale di Mancini. Una soluzione complicata, anche in estate, e che magari potrebbe sbloccarsi con l’inserimento del cartellino del baby portiere del Milan Plizzari. Insomma, un affare complicato.

Meno delicata, invece, appare la strada che porta a Duncan con il Milan, ad oggi, a chiedere informazioni sul ragazzo con l’ex Sampdoria come eventuale strategia nel caso le primissime firme non dovessero arrivare dalle parti di ‘San Siro’. Nel mirino, pure, Joahnsen del Fulham di Ranieri, in scadenza a giugno, e con le caratteristiche giuste: mezzala classe ‘91 di qualità, esperienza e dotato di un buon mancino; Tielemans del Monaco, chiuso proprio da Fabregas ed in cerca di maggiore spazio, Pedro Obiang del West Ham e, sullo sfondo, Nicolò Barella per il quale però, c’è da vincere una foltissima concorrenza, anche vista estate.

Per l’attacco, speranze per l’esterno belga del Dalian Yifang Ferreira Carrasco con la volontà del ragazzo di tornare in Europa, alla fine dei giochi, determinante per un suo approdo a Casa Milan. Il profilo, esterno 25enne, nazionale e con grande chilometraggio internazionale piace ma l’ingaggio del ragazzo, 10 milioni di euro a stagione, e le pretese dei falchi blu cinesi oltre che il quasi definito ingaggio da parte della società orientale del tecnico Jardim, che lo lanciò nel calcio che conta, complica, e di molto, l’assunto. Sempre per il pacchetto avanzato, il Milan ha appena fatto un sondaggio per Kean della Juventus con la ‘Vecchia Signora’ però non intenzionata nemmeno al trasferimento a titolo temporaneo del classe 2000. Ad un passo dalla definizione, invece, l’arrivo del promettente terzino sinistro, esterno di centrocampo e, all’occorrenza, ala mancina, dal Monaco Leroy Abanda in scadenza il prossimo 30 di giugno.

Chi parte: Borini allo Shenzhen, Kessié tentato dalla Super League

La Cina, e non solo per il caso Carrasco, pare essere lo snodo cruciale del mercato del Milan. Anche, per quanto concerne le cessioni. Già perché nelle ultime ore il Beijing Guoan sta intensificando i contatti con l’agente del centrocampista Kessié per un acquisto, al momento, difficile ma nemmeno troppo lontano grazie alla liquidità orientale ed alla potenza finanziaria della squadra di Renato Augusto e Bakambu: 50 i milioni di euro pronti per l’ivoriano, più un contratto quinquennale da 10 milioni di euro a stagione. Insomma, un’offerta, che però non è stata ancora avanzata ufficialmente al club meneghino, davvero niente male. Sempre in Cina dovrebbe fare tappa la carriera dell’ex Sunderland Borini (triennale da 5 milioni di euro a stagione per lui) con i 9 milioni di euro proposti dallo Shenzhen vicinissimi alla richieste di Leonardo. In partenza, anche Bertolacci promesso sposo del Genoa, il giovane Bellanova, chiesto dalla Sampdoria con Montolivo, invece, intento a lasciare i rossoneri solo in estate. Saldati, infine, dal Trabzonspor i conti datati per Kucka e Sosa, per un totale di 12 milioni di euro.

Cosa serve? Un centrocampista

L’emergenza, al momento, stante gli infortuni di Biglia e Bonaventura, permane al centro del rettangolo verde col Milan alla ricerca di uno, meglio due, centrocampisti per garantire maggiore profondità e alternative al proprio allenatore. Ed in questa ottica vanno letti gli interessamenti per Sensi, Duncan o Johansen col Diavolo che sta attenzionando profili abili in regia, bravi nell’inserimento ma soprattutto in grado di saper interpretare più compiti lì nel mezzo.

Cosa può succedere a giugno

I sogni sono tanti, ed anche per giugno, concentrati nel mezzo del campo: Milinkovic-Savic, Barella, Sensi e, come new entry Lorenzo Pellegrini. È un po’ questa la geografia delle stelle cercate dal Milan con i rossoneri, a fari spenti, già a lavoro per tentare di cucire i rapporti, avvicinare gli agenti e cercare di ottenere prezzi vantaggiosi a fronte di interpreti della mediana di assoluto valore. Insomma, sarà una sessione estiva non di poco conto col Diavolo nuovamente protagonista delle trattative agostane.