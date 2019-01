Lucas Tolentino Coelho de Lima, più conosciuto come Lucas Paquetá, è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il club rossonero ha infatti depositato il contratto del giocatore brasiliano in Lega e a partire da oggi potrà essere utilizzato da Gennaro Gattuso nelle gare ufficiali. Paquetá, acquistato dal Flamengo per 35 milioni di euro più bonus, si unirà ai compagni di squadra a Milanello il 7 gennaio, alla ripresa degli allenamenti, e la conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 8 gennaio alle ore 15.00 a Casa Milan. Indosserà la maglia numero 39, la stessa che aveva al Flamengo.

La prima uscita da calciatore rossonero del centrocampista offensivo brasiliano sarà visibile in diretta televisiva su ‘Milan TV' e in streaming sulla pagina Facebook ufficiale del club meneghino. Con l'arrivo di Lucas Paquetá, il Milan annuncia anche che aprirà una nuova pagina Twitter in portoghese. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero: