Se in Italia il mercato è ancora sostanzialmente fermo, in Europa invece è tempo di firme e di presentazioni ufficiali. Dopo il colpo del Barcellona, che ha appena preso Philippe Coutinho, anche lo stesso Liverpool e il Manchester United sono molto attivi in queste prime ore di trattative di calciomercato invernale. Orfano del "piccolo mago", Jurgen Klopp sta valutando il profilo adatto per sostituire il brasiliano.

Secondo le ultime indiscrezioni, i nomi caldi segnati sulla lista del Liverpool sono quelli di Ryhad Mahrez del Leicester (per il quale i Reds avrebbero già pronti 55 milioni di euro) e Thomas Lemar del Monaco, che però dal Principato non vorrebbero far partire subito. Il tecnico tedesco tiene inoltre gli occhi aperti su Goretzka (vicino al Bayern Monaco) e Dani Ceballos.

Le manovre di Mourinho.

Protagonista di una censurabile guerra mediatica con Antonio Conte, anche José Mourinho vuol approfittare del mercato di riparazione per rinforzare la sua squadra. Il primo colpo dello United potrebbe essere il brasiliano Lucas. Il giocatore del Psg, che fino ad ora ha trovato poco spazio nella formazione di Unai Emery, ha già dato il suo benestare per il trasloco in Inghilterra e aspetta ora una risposta dalla dirigenza parigina.

L'obiettivo di Mou è però un altro: Antoine Griezmann. Il portoghese sta infatti lavorando al colpo di mercato della prossima estate, per il quale la dirigenza di Old Trafford avrebbe già messo a budget una proposta per l'attaccante dell'Atletico Madrid da 450mila euro alla settimana.

Guardiola vuole subito Sanchez.

In Inghilterra non sono solo Liverpool e United ad essere attive sul mercato. Nelle ultime ore si è mosso anche il Manchester City che ha fatto passi in avanti per arrivare ad Alexis Sanchez. L'ex attaccante dell'Udinese e del Barcellona, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2018, ha già accettato la proposta dei "Citizens" per la prossima estate, ma non è detto che non lasci Londra già in questo mese.

Complice il pericolo di perderlo a parametro zero, l'Arsenal è disposto a cederlo per 35 milioni di euro: sette in più di quelli che ha offerto Guardiola per averlo subito. Sul cileno ci sarebbe anche il Liverpool, ma la volontà del giocatore di trasferirsi al City dovrebbe essere più forte di qualsiasi rilancio economico.