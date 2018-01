Più soldi altrimenti andrà altrove. Antoine Griezmann ha un contratto con l'Atletico Madrid fino al 2022 e una clausola rescissoria che è un tesoretto già messo in banca. Chi vuole ‘el diablo' deve mettere sul piatto 100 milioni di euro. Una cifra che non spaventa il Manchester United, in aperta concorrenza con il Barcellona. I blaugrana hanno messo nel mirino da tempo l'attaccante francese e dopo Coutinho il suo ingaggio dovrebbe rappresentare il colpo da novanta da piazzare nella sessione estiva delle trattative. Condizionale d'obbligo, perché i Red Devils hanno già pronto il piano per lanciare l'assalto al talento dei conlchoneros.

Pretese elevate. Il club inglese deve fare i conti però, come si apprende da un articolo apparso sul tabloid ‘The Sun', con le pretese economiche del giocatore': Griezmann è sì lusingato per l'interessamento di Mourinho che lo vuole a Old Trafford, l'avventura in Premier è stimolante ma adesso nno gli basta più l'ingaggio da 17 milioni di euro che gli era stato proposto e aveva inizialmente accettato.

Gioco al rialzo. ‘El diablo' sa di essere conteso, apprezzato, cercato dai top club e allora si fa desiderare. Per la serie: mi volete? sono forte davvero? quindi merito uno stipendio all'altezza dei top player. Un ingaggio che tocchi i 20 milioni di euro, qualcosa di molto simile a quanto percepisce CR7 attualmente dal Real. Sicché facendo leva sull'interesse anche dei blaugrana, le pretese contrattuale di Griezmann sono lievitate: adesso ne chiede almeno 23 per accettare il trasferimento. "L'accordo che era stato già raggiunto con il calciatore è molto inferiore alle sue richieste per la prossima estate – ha rivelato al giornale una fonte interna alla società inglese -. Il Manchester United lo segue con attenzione da tempo e lo considera un obiettivo importante ma certe cifre sono eccessive".