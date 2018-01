Nel corso della secolare storia del Barcellona molti giocatori brasiliani hanno vestito la maglia del club catalano: da quelli più recenti come Ronaldo, ora ambasciatore del Real Madrid, e Dani Alves; il binomio calcistico tra il Barça e il Brasile ha una tradizione di successo che va dal pioniere Fausto Dos Santos nel 1931 fino agli ultimi arrivati, ovvero Paulinho e Philippe Coutinho.

Sono stati 33 gli esponenti di nazionalità brasiliana che hanno vestito la maglia del Barcellona e altrettante sono state le particolarità: Deco, ad esempio, è nato in Brasile ma ha giocato sempre con il Portogallo mentre ce ne sono altri che dopo aver firmato hanno giocato solo partite amichevoli, facciamo riferimento a Dos Santos, Jaguaré, Cleo e Henrique; o nemmeno quelle, come Keirrison.

Brasile-Barcellona: filo diretto della qualità.

C'è sempre stato un legame molto particolare tra la nazione dell'America Latina e la città catalana e, nonostante Ronaldo il Fenomeno non è convintissimo, questo filo diretto ha dato vita ad un vero e proprio connubio: Evaristo, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Dani Alves e Neymar solo gli uomini verdeoro che hanno lasciato un'impronta profonda nel club culè e il testimone che ora toccherà a Coutinho.

Di tutti i brasiliani approdati al Barça quelli che hanno fatto meglio sono i calciatori offensivi: Evaristo De Macedo Filho, punto riferimento tra il 1956 e il 1962, ha giocato 151 partite ufficiali con la maglia blaugrana, realizzando ben 105 reti (la più ricordata è quella di "palomita" al Real), vincendo ben due volte la Liga e una Copa del Rey. Stesso discoro vale per Romário che ha giocato 66 partite ufficiali tra il 1993 e il 1995, andando per 39 volte in rete, e vincendo con Cruijff un campionato e una Supercoppa Spagnola.

Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho non hanno bisogno di presentazioni mentre sono da sottolineare i numeri di Neymar e Dani Alves, unico difensore presente nell'olimpo dei brasiliani del Barça: se "O Ney" viene ricordato per i 105 goal in quattro stagioni, nonostante giocasse al fianco di Messi e Luis Suarez; il terzino del PSG ha vinto 23 trofei con il club catalano e quando è andato via ha affermato di essere stato "fortunato ad aver indossato la maglia della squadra migliore al mondo".

Molto singolare è la storia di Juliano Haus Belletti: questo terzino brasiliano ha vestito ben 107 partite ufficiali tra il 2004 e il 2008 mettendo a segno una sola rete ma di un'importanza incredibile, ovvero quello della vittoria nella finale di Champions League contro l'Arsenal.

Calciatori brasiliani con 0 presenze al Barça.

Così come tanti calciatori carioca hanno fatto la storia del club spagnolo in maniera positiva, molti sono passati in maniera poco evidente o senza essere per niente considerati. Il primo brasiliano ad approdare a Barcellona fu Fausto Dos Santos, centrocampista arrivato dal Vasco da Gama, che ha giocato 46 amichevoli, condite da 7 goal, tra il 1931 e il 1932 e nessun presenza ufficiale.

Facendo un passo significativo in avanti troviamo gente come D'Marcellus Machado Limeira, difensore considerato un futuro crack, che ha giocato soltanto un'amichevole con la squadra A nel 1996 e dopo un breve giro in Europa (Standard Liegi e ‘Gladbach) ha fatto presto ritorno in America Latina; oppure di Triguinho ed Henrique Adriano Buss che dopo poche amichevoli sono stati scaricati. Probabilmente la storia più triste è quella di Keirrison De Souza Carneiro, più conosciuto come Keirrison, classe '88 di grandissime prospettive dopo le buone medie realizzative con Coritiba e Palmeiras, che non è stato mai schierato in nessun incontro, né ufficiale né amichevole. Soprannominato K9, Keirrison ha vestito anche la maglia della Fiorentina per un anno (10 presenze, 2 goal).

Barça-Brasile: una storia infinita.

Per festeggiare il centenario del club, la società catalana nel 1999 un'amichevole con il Brasile. Come preludio alla gara ci fu la passerella di 270 ex giocatori al Nou Camp che vennero salutati con entusiasmo da più di 80.000 tifosi. Il lavoro svolto dalla Agrupación de Veteranos è stato importante per recuperare tutti gli atleti passati in blaugrana. L'incontro terminò per 2-2 grazie alle reti di Ronaldo, Luis Enrique e Rivaldo nella prima frazione e quella di Cocu nella ripresa che ha fissato il risultato sul pareggio.