Tanto si era detto che alla fine si è fatto: Philippe Coutinho è un nuovo giocatore del Barcellona. Il mercato di gennaio ha così dato subito il primo colpo d'artificio con gli azulgrana che hanno affondato il pressing sul club inglese, costringendo i reds a dover cedere il trequartista che altro non aspettava se non di vestire i colori della società catalana. Un colpo che appare, nelle cifre e nella dinamica come quello di Neymar dal Barcellona al Paris Saint Germain: tutti ne parlavano, ma nessuno ci credeva.

160 milioni ai reds.

Al Liverpool andranno 120 milioni di euro più 40 di bonus, per un totale di 160 milioni. Una cifra astronomica, per un giocatore che non ha ancora vinto nulla e che adesso è stato investito del reale ruolo di ‘dopo' Neymar. Coutinho verrà presentato lunedì, firmerà un contratto di 5 anni.

Barcellona val bene 15 milioni in meno.

Coutinho ha voluto così fortemente andare subito al Barcellona senza attendere la fine della stagione e il mercato di giugno, da decurtarsi lo stipendio. Decisivo ai fini della buona riuscita dell’operazione di calciomercato, infatti, è stato un importante passo indietro dello stesso giocatore brasiliano. L'ex Inter ha deciso di rinunciare a ben 15 milioni in modo di consentire al Barcellona di spostarli nel fisso da garantire al Liverpool. I soldi gli verranno detratti dal contratto quinquennale.

Terza trattativa più onerosa di sempre.

Dopo quello di Neymar (222 milioni di euro dal Barcellona al Psg) e Mbappé (180 milioni dal Monaco al Psg), il passaggio di Coutinho al Barcellona è il terzo acquisto di calciomercato più oneroso della storia. Di questi 160 milioni spesi dal Barcellona, (di cui 40 milioni in bonus sulle presenze e prestazioni del brasiliano) una parte minima sarà versata nelle casse dell’Inter, che vantava l’1,5% sulla futura rivendita del Liverpool.

Festeggia anche l'Inter: 2,5 milioni in cassa.

A conti fatti, il club nerazzurro – che aveva ceduto Coutinho al Liverpool dopo averlo prelevato dal Brasile all'età di 16 anni, si ritroverà in casa circa 2,5 milioni di euro per la clausola che fece inserire nel contratto quando lo cedette in Premier League. Anche il Liverpool può festeggiare: nel 2013 acquistò Coutinho dai nerazzurri per soli 13 milioni di euro.