Good bye Coutinho, welcome Mahrez. A Liverpool hanno dimenticato in fretta prima i capricci poi la volontà del brasiliano di rispondere ‘presente' alla chiamata dal Barcellona che lo avrebbe voluto in Spagna nell'estate scorsa, dopo il ‘tradimento' di Neymar giunto a Parigi su una carrozza d'oro. Vuole andare via? Lo faccia pure ma a un prezzo ragionevole… considerato il contratto fino al 2022 e un valore di mercato che secondo Transfermarkt era di 90 milioni. Una cifra bassa rispetto alle pretese degli inglesi che hanno scandito i termini dell'intesa: è solo questione di tempo, fanno sapere i tabloid, e dalla Spagna i giornali che confermano come il sudamericano sia atteso in Catalogna per firmare un quinquennale.

Le cifre dell'operazione

Questione di dettagli – rilancia il quotidiano catalano, Sport – ma è stata già definita la somma necessaria a chiudere l'operazione: 120 milioni di euro più altri 40 di bonus. Un tesoretto di mercato che il Liverpool investirà subito in un affare parallelo e condotto di pari passo alla transazione per la cessione di Coutinho (25 anni). Klopp ha preteso che arrivasse dal Leicester l'algerino Riyad Mahrez, 26 anni e tra i protagonisti della straordinaria cavalcata delle Volpi verso il titolo in Premier con Ranieri in panchina.

Disposto a pagare di tasca propria.

Tra i dettagli dell'affare raccontato ce n'è uno anche molto particolare: ovvero che Coutinh avrebbe deciso di pagare personalmente 15 milioni di euro (da detrarre dalla cifre che il Barcellona gli corrisponderà come ingaggio) per agevolare la buona riuscita dell’affare.

Il no del Monaco per Lemar

A pubblicare l'indiscrezione è stato ‘L'Equipe', secondo cui tra gli osservati speciali del tecnico tedesco c'era anche un calciatore francese Thomas Lemar del Monaco, 22enne ala sinistra capace di ricoprire tutti i ruoli (sia sulle corsie laterali che nella veste di trequartista) e sotto contratto fino al 2020. A stoppare ogni contatto è stata la reticenza del club monegasco starebbe che ha scelto di non cedere il calciatore.

La scelta per un calciatore ‘pronto subito'

E' anche per questa ragione che a Liverpool hanno preferito puntare su un elemento che fosse pronto subito, già calato nella realtà della Premier League. Il Leicester attende solo che venga messa sul piatto un'offerta giusta in virtù del contratto fino al 2020 e un valore di mercato stabilmente sui 30 milioni di euro. Nell'estate scorsa l'algerino è stato vicino al trasferimento in Italia ma i 35 milioni proposti dalla Roma vennero reputati insufficienti dal club inglese per dare il via alla cessione.