Il "no" di Simone Verdi al Napoli ha destato molto scalpore. Quando la trattativa sembrava conclusa, e tutto era pronto per il trasferimento dell'esterno offensivo alla corte di Maurizio Sarri, ecco che è arrivata la risposta negativa da parte del calciatore che ha deciso restare a Bologna e non lasciare il club felsineo a gennaio.

Ieri mattina Simone Verdi ha parlato ai microfoni di SkySport 24 in una conferenza stampa improvvisa e ha tenuto a spiegare le sue motivazioni

Non è stato un no al Napoli, sin da giugno avevo espresso l’intenzione di voler restare a Bologna, a gennaio. L’offerta del Napoli mi ha lusingato, è normale che tentennassi, ma poi sono tornato sui miei passi. Non me la sono sentita d’interrompere il mio percorso di crescita.

Verdi all'Inter a giugno?

Secondo La Gazzetta dello Sport, a differenza di quanto affermato dal suo agente e dallo stesso Verdi ieri, dietro il rifiuto di trasferirsi al Napoli potrebbe esserci l'offerta di un'altra big italiana e la maggiore indiziata è l'Inter che in estate, specie nel caso in cui dovesse perdere uno tra Ivan Perisic e Antonio Candreva, sarebbe pronta a dare l'assalto decisivo e riportare Simone Verdi a Milano ma, questa volta, sulla sponda nerazzurra.

Giuntoli bussa a casa di Verdi per convincerlo.

Stamane viene svelato un retroscena dal Corriere dello Sport che ha raccontato come lunedì sera, alle 22 circa, alla porta di Verdi ha bussato Cristiano Giuntoli in persona per provare a far cambiare idea al giocatore, dopo che la situazione si era ribaltata rispetto all'ottimismo di inizio giornata che dava l'affare per fatto. Dopo le telefonate di Tonelli e Sepe anche il direttore sportivo azzurro ha provato a fare di tutto per convincerlo ma la decisione era stata presa. Con tutta probabilità la situazione si capirà meglio a giugno.