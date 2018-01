Le ultime notizie di calciomercato non portano buone novità in casa Napoli. Ed è già questa è una news che conferma come le perplessità di Simone Verdi ad accettare l'offerta degli azzurri siano state più forti anche della proposta contrattuale che il club gli ha messo sul piatto: ingaggio da 1.8 milioni di euro a salire che nel giro di 4 anni lo avrebbe portato a guadagnare uno stipendio di 2.5 milioni e bonus. Perché l'ala del Bologna – con il quale pure era stata raggiunta un'intesa sui 25 milioni da modulare in base a premi e parte fissa – era assalita da così tanti dubbi? Perché vuole attendere la fine del torneo e il mese di giugno, rimandando ogni decisione? Perché – dopo l'ennesima notte di riflessione – ha scelto di restare in rossoblù? La spiegazione non è solo nella certezza di non finire dietro le quinte, passando da rivelazione a seconda scelta, ma forse anche nella mancata chiarezza che c'è nel rapporto tra i partenopei e l'allenatore, Maurizio Sarri, che gli ha sì fornito garanzie sull'impiego e sull'idea tattica futura ma ancora non ha sciolto la riserva sul rinnovo.

L'incognita tecnica. Tra le varie motivazioni che s'agitano nell'animo del calciatore ci sarebbe anche questo particolare tutt'altro che trascurabile: è vero che il contratto del tecnico con il Napoli scade nel 2020 ma è altrettanto vero che qualsiasi club può pagare la clausola risolutiva di 8 milioni e portare via l'allenatore a fine stagione, quando Verdi potrebbe dire sì con comodo a qualche altra offerta altrettanto vantaggiosa e allettante. Un codicillo che è valido dal 2 febbraio e scade il 31 maggio, motivo che ha spinto Aurelio De Laurentiis a (ri)aprire un canale con Sarri per discutere di futuro. Che sia questa o meno una delle ragioni – comprese le lungaggini burocratiche che spesso scandiscono i contratti ‘cinematografici' del presidente – la realtà è che il calciatore non se l'è sentita di fare il grande passo.

Chi al posto di Verdi? Il Napoli non può farsi trovare impreparato, il ‘piano b' è noto da tempo: delle 3 alternative in agenda quella che ha maggiori opportunità è Gerard Deulofeu. L'intesa con il Barcellona c'è già e soprattutto l'ex milanista non sembra aver manifestato alcuna esitazione ad accettare il trasferimento. Non ci sono molte alternative all'ala spagnola anche perché il Sassuolo ha rispedito al mittente con un cortese ‘no, grazie' la proposta fatta per Politano (a meno che il Napoli non forzi la mano e alzi l'offerta). Nelle ultime ore era spuntato anche il nome di Lucas Moura, ai margini del Paris Saint-Germain: il club francese ha chiesto 3 milioni di euro per il prestito oneroso, più 25 per l'obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze.