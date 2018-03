L'Inter lavora per il futuro e se dovesse centrare la Champions League ci sarà bisogno di rinfoltire e rinforzare la rosa per essere competitivi su tutti i fronti. La competizione europea manca dea troppo tempo a Milano, sponda nerazzurra, e la qualificazione alla prestigiosa competizione è diventata un'ossessione più che un obiettivo.

Piero Ausilio e Walter Sabatini si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di occasioni e profili che seguano la linea della società, attenta al bilancio e assolutamente contraria alle spese ingiustificate come poteva essere Javier Pastore, giudicato troppo caro a gennaio. Da giugno ad agosto i dirigenti nerazzurri cercheranno di regalare a Spalletti una rosa competitiva e i nomi in ballo sono davvero interessanti, sia in entrata che in uscita.

Difesa: si lavora per de Vrij, Miranda in uscita.

L'Inter sta facendo il possibile per convincere l’entourage di Stefan de Vrij ad accettare il club nerazzurro e l'idea è quella di formare una coppia di centrali con l’olandese vicino a Milan Skriniar. Dovrebbe partire Joao Miranda, che ha terminato la propria esperienza a Milano, e anche Yuto Nagatomo potrebbe essere ceduto definitivamente al Galatasaray per cercare un tesoretto in grado di riscattare Joao Cancelo dal Valencia. Sul taccuino dei dirigenti di Corso Vittorio Emanuele c’è anche il nome di Asamoah della Juventus, che è in scadenza di contratto ma non ha chiuso al rinnovo con la Vecchia Signora.

Centrocampo: il sogno è Cyprien.

A centrocampo si lavorerà molto: sul mercato, secondo calciomercato.com, ci sarebbero sia Marcelo Brozovic, molto vicino alla cessione già a gennaio, che Roberto Gagliardini. Per quanto riguarda gli obiettivi, l'uomo sotto la lente d'ingrandimento è Wylan Cyprien del Nizza: un classe 1995 che ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro.

in foto: La scheda di Cyprien. (transfermarkt.it)

Attacco: dopo l'arrivo di Lautaro, incognita Icardi-Perisic.

Per quanto riguarda l'attacco, dopo aver parlato per settimane di Lautaro Martinez, ecco che si torna a parlare di una possibile uscita da parte dei due nomi eccellenti del reparto offensivo, ovvero Ivan Perisic e Mauro Icardi. Una loro cessione potrebbe riempire le casse del club nerazzurro ma si tratta di due situazioni differenti: il croato vorrebbe la Premier League, e non è da scartare un nuovo interessamento del Manchester United; mentre l'argentino sta trattando il rinnovo con i nerazzurri per alzare la cifra della clausola rescissoria e ricavare un maggiore ingaggio. Sempre secondo calciomercato.com di fronte ad una grande offerta l’Inter non opporrà resistenza e lascerà partire il suo centravanti.