Joao Cancelo ha conquistato l'Inter e la scelta del riscatto a fine anno sembra sempre più plausibile. Dopo un periodo di adattamento ai carichi di lavoro e al calcio italiano, il terzino portoghese ha conquistato il posto da titolare indiscusso a destra e in qualche caso ha giocato anche a sinistra o come ala. Il numero 7 nerazzurro è diventato una delle prime scelte di Luciano Spalletti e il tecnico toscano è convinto che possa essere una carta importante per l'Inter del presente e del prossimo futuro.

L'ex laterale del Valencia è stato utilizzato come esterno alto del tridente offensivo ma, dopo il recupero dall'infortunio al ginocchio e inquadrato il calcio italiano, il tecnico nerazzurro ha puntato su di lui come esterno difensivo e lo ha schierato dal primo minuto in 8 delle ultime 9 partite mettendo insieme due assist e provocando l'autorete della Spal.

Cancelo all'Inter, Kondogbia a Valencia: come si fa?

Adesso come si muoverà il club nerazzurro per provare a riscattare Joao Cancelo? Il portoghese è arrivato a Milano durante la sessione estiva di mercato, in uno scambio di prestiti con Geoffrey Kondogbia, e ha convinto l'allenatore e la dirigenza a spingere per il suo riscatto nel prossimo giugno ma con il Valencia ci sono 10 milioni di euro di differenza tra domanda e offerta. Lo scorso agosto le cifre dei possibili riscatti di Cancelo e Kondogbia da parte di Inter e Valencia erano state fissate a 35 e 25 milioni di euro e, appunto, ballano qualche milioncino per avere la totalità del cartellino in nerazzurro. Il ds Piero Ausilio è intenzionato a voler acquisire Cancelo mentre il Valencia e il centrocampista francese vogliono continuare insieme: sembra tutto abbastanza chiaro se non fosse per quei 10 milioni di euro di differenza fra i costi dei giocatori.

Le manovre dell'Inter: Nagatomo out, in Asamoah.

Secondo Tuttosport la strategia dei nerazzurri sarebbe quella di accumulare un tesoretto dalle cessioni per poter riscattare Cancelo provando a sfoltire la batteria dei terzini in rosa: il primo nome in partenza potrebbe essere quello di Yuto Nagatomo al Galatasaray, che porterebbe nelle casse circa 5 milioni. Questa operazione potrebbe consentire ai nerazzurri di puntare su Asamoah Kwadwo, da tempo obiettivo di mercato dei turchi, che potrebbe andare a Milano parametro zero durante la prossima estate.