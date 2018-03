L'Inter lavora per il futuro. Nonostante i dubbi sul debito innescati ieri da Il Sole 24Ore e la pronta smentita arrivata dalla società in serata, si è tornati a parlare della squadra che verrà e degli obiettivi per il prossimo campionato. La coperta corta è uno dei problemi che è emerso di più in questa stagione e soprattutto dietro Luciano Spalletti ha avuto diversi problemi nel periodo a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del ritorno.

Walter Sabatini e Piero Ausilio stanno lavorando per blindare Milan Škriniar, vera sorpresa di questa stagione, ma stanno iniziando ad operare sul mercato per rinforzare il reparto difensivo: la dirigenza nerazzurra è impegnata a precedere la concorrenza di club italiani e non puntando forte su Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah. Il difensore centrale della Lazio e l'esterno della Juventus sono entrambi in scadenza di contratto e potrebbero arrivare in nerazzurro a parametro zero la prossima estate per garantire qualità ed esperienza alla squadra meneghina.

L'uomo giusto per la difesa è Stefan de Vrij.

Sono mesi che il nome di Stefan de Vrij è accostato al club nerazzurro anche se sull'olandese ci sono diversi top club europei, tra cui Barcellona e Chelsea: l'Inter ha lavorato bene sotto traccia e dovrebbe essere avanti sulla concorrenza. L'obiettivo de Vrij è sempre più vicino e con Škriniar andrebbe a formare una coppia di sicuro affidamento e di grande prospettiva, vista l'età dei due calciatori. Il difensore ha rifiutato il rinnovo con il club capitolino perché vorrebbe intraprendere un'altra avventura e vorrebbe puntare a vincere con continuità.

in foto: La scheda di Stefan de Vrij. (tranfsermarkt.it)

Idea Asamoah per la fascia sinistra.

Negli ultimi giorni si parla di un interesse, neanche troppo celato, dell'Inter per Kwadwo Asamoah, che dovrebbe lasciar la Juventus a parametro zero a giugno visto che a Torino arriverà Leonardo Spinazzola dall'Atalanta. Il laterale ghanese potrebbe essere l'uomo che fa al caso dell'Inter per colmare l'assenza di un vero uomo di fascia a sinistra e vista la delusione che aleggia nei confronti di Dalbert.

in foto: La scheda di Asamoah Kwadwo. (wyscout.com)

Il sogno si chiama Arturo Vidal.

Secondo quanto riportato da Tuttosport i nerazzurri hanno ancora in mente un colpo in mediana, il famoso "incursore", e l'idea è quella di riportare in Italia Arturo Vidal. Il centrocampista cileno nel 2019 vedrà scadere il suo contratto con il Bayern Monaco ma il club tedesco non vorrebbe perderlo a parametro zero e potrebbe cederlo per una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro già dalla prossima estate. Sull'ex centrocampista della Juventus ci sono sia Inter e Milan ma l’ostacolo più grande è quello che riguarda l’ingaggio da 6 milioni a stagione e potrebbe essere decisivo l'accesso in Champions League, con l'arrivo di denaro fresco nelle casse delle due società meneghine.