A quattro giornate dal termine del campionato qual è la squadra che ha fatto registrare la migliore media punti della stagione? Sono due: il Manchester City di Pep Guardiola che ha stravinto il campionato in Premier League, il Paris Saint-Germain di Emery. Entrambe hanno lo stesso trend di 2.647 ma con la dovute proporzioni considerata la differente difficoltà e il differente spessore tecnico tra i club del torneo inglese e la Ligue 1 transalpina. In patria per il Psg non c'è storia, difficile che qualche squadra riesca a insidiarne il primato in virtù di una rosa più forte e più ricca. Nessun avversario riesce a contrastare il passo del Bayern Monaco in Germania così come in Spagna è praticamente impossibile spezzare la diarchia instaurata dalle super potenze Barcellona e Real Madrid.

Solo in Italia – dopo anni di dominio bianconero – la lotta per lo scudetto e al tempo stesso per l'assegnazione di un posto in Champions (e in Europa League) è ancora aperta. Nel primo caso è tutto merito del Napoli di Maurizio Sarri, cresciuto abbastanza da tenere il passo della squadra di Massimiliano Allegri. Nel secondo c'è estremo equilibrio con Roma, Lazio e Inter che duellano sul filo del rasoio, staccate appena di un punto. Nella Top 10 elaborata per media punti sia la Juventus sia i partenopei sono fuori dal podio (alle spalle di Citizens e Psg ci sono i bavaresi), precedute dal Barcellona ma davanti a Manchester United, Atletico e Real Madrid, infine l'As Monaco.

La Top 10 per media punti

1. Manchester City 90 (punti) 34 (gare giocate) – media 2.647

2. Psg 90 (punti) 34 (gare giocate) – media punti 2.647

3. Bayern Monaco 78 (punti) 31 (gare giocate) – media punti 2.516

4. Barcellona 83 (punti) 33 (gare giocate) – media punti 2.515

5. Juventus 85 (punti) 34 (gare giocate) – media punti 2.500

6. Napoli 84 (punti) 34 (gare giocate) – media punti 2.471

7. Manchester United 74 (punti) 34 (gare giocate) – media punti 2.176

8. Atletico Madrid 72 (punti) 34 (gare giocate) – media punti 2.118

9. Real Madrid 68 (punti) 33 (gare giocate) – media punti 2.060

10. As Monaco 70 (punti) 34 (gare giocate) – media punti 2.059