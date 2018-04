Il Manchester City con sei turni d’anticipo ha vinto la Premier League, quinto trionfo in assoluto, terzo negli ultimi sette anni, il primo dell’era Guardiola. L’eliminazione in Champions ha leggermente macchiato il successo, ma l’annata è stata eccezionale. Due sconfitte, tre pareggi e poi solo vittorie, con l’obiettivo dei 100 punti ancora possibile. Insomma un campionato perfetto, che potrebbe diventare ulteriormente leggendario con un altro paio di primati. Guardiola, si sa, tiene tanto al gruppo, ma non si immaginava forse che tenesse tantissimo a tutto il gruppo, perché fondamentali per il successo sono stati tutti coloro che hanno lavorato per il City. Pep ha fatto un discorso splendido a tutti i dipendenti del club campione d’Inghilterra.

Il discorso di Pep ai dipendenti del Manchester City

Guardiola ha parlato a cuore aperto nella sala grande del centro sportivo del Manchester City. Le telecamere del canale telematico hanno ripreso il discorso di Pep, che poco dopo è finito sul web. Davvero belle le parole dette dal tecnico catalano a tutti i dipendenti del City che hanno contribuito al successo:

Ragazzi non abbiamo potuto festeggiare insieme quando abbiamo vinto questo titolo perché non eravamo in campo in casa nostra. Voglio fare un discorso semplice, ma che per me è anche complicato. Siamo i campioni, i migliori d’Inghilterra. E vorrei che tutti, dal mio staff al reparto lavanderia si sentano parte di questo successo: senza di voi, tutti voi, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile.