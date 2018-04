Mancava la certezza matematica, è arrivata al "Parco dei Principi" e nella maniera più roboante. A fare da comparsa nella notte di festa del Paris Saint-Germain di Unai Emery, è stato proprio il Monaco campione in carica: asfaltato e umiliato da un incredibile 7 a 1, che ha mandato in visibilio la tifoseria parigina. Scappati in testa sin dalle prime giornate, Neymar e compagni hanno via via scalato un solco con la concorrenza arrivando a giocarsi il match con i monegaschi con un vantaggio di 14 punti.

Nel successo di stasera, che ha portato il divario tra il Psg e il Monaco a 17 punti, a cinque giornate dal termine della Ligue 1, sono state decisive le doppiette di Lo Celso e Di Maria, l'immancabile gol di Cavani, l'autorete di Falcao e il sigillo finale di Draxler. Una vittoria netta, senza se e senza ma, che il Psg aveva già blindato alla mezz'ora del primo tempo quando conduceva già per 4 a 0.

Il primo successo per Unai Emery

Il settimo titolo nella Ligue 1 del Paris Saint-Germain, è la diretta conseguenza degli investimenti faraonici che la proprietà qatariota capitanata da Nasser Al-Khelaïfi ha fatto in questi anni. Spese folli che sono però servite per vincere solo in patria, dato che in Champions League il Psg ha deluso anche in questa edizione.

Per il tecnico Emery, che ha avuto in stagione parecchi problemi con Neymar (croce e delizia del Psg), si tratta del primo "scudetto" in carriera dopo aver vinto anche l'ultima Coppa di Lega nel marzo scorso proprio contro il Monaco. Nel giorno della festa del Manchester City in Premier Ligue e del Psv Eindhoven nel campionato olandese, anche il Paris Saint-Germain può dunque festeggiare in anticipo la sua settima Ligue 1: la quinta negli ultimi sei anni.