Sicuramente Neymar sarà pronto per scendere in campo con la maglia del Brasile ai prossimi Mondiali in Russia 2018. Il campione sudamericano del Psg sta progredendo a vista d'occhio dall'infortunio al piede destro e dall'intervento successivo effettuato un mese e mezzo fa. A dirlo è lo staff medico del club parigino che ha confermato i progressi e un netto anticipo sui tempi di recupero previsti all'inizio.

Lo staff medico: eccellente evoluzione

L'ultimo bollettino medico parla di una eccellente evoluzione dell'infortunio di Neymar che autorizza la riabilitazione specifica della caviglia destra e la possibilità di fare peso sul piede nei prossimi giorni. Il che significa che il campione brasiliano stia progressivamente tornando ad allenarsi per entrare il prima possibile in forma. Forse non in tempo per giocare le ultime partite di Ligue1 – dove comunque il Psg è saldamente in vetta alla classifica – ma di certo in vista dei mondiali russi di quest'estate.

"Nei prossimi 10 giorni potremo fissare una data per il ritorno del giocatore agli allenamenti". Questo è stato il comunicato diramato dal Paris Saint-Germain che aveva permesso a Neymar di continuare la riabilitazione spostandosi in Brasile, lontano dai riflettori per garantirgli più tranquillità e sperando nel massimo impegno che – evidentemente – c'è stato.

Rientro con vista Mondiale

Neymar potrebbe rientrare in campo comunque il prossimo 19 maggio, ultima apparizione in campionato del Psg. Più che per giocare, potrebbe essere convocato e sedersi in panchina per festeggiare il titolo nazionale. Il vero appuntamento è fissato per giugno, con la maglia del Brasile: è quello l'obiettivo finale per cui Neymar sta lavorando seriamente per tornare il prima possibile in forma.

Inizialmente si temeva che Neymar dovesse restare fermo per almeno 3 mesi. Una previsione realistica, che lo portava a ridosso dell'inizio della kermesse iridata rischiando di comprometterne le prestazioni. Stando agli ultimi bollettini, il fenomeno del Psg avrà circa un mese di tempo per prepararsi al meglio e provare a riscattare la delusione del 2014.