Ha visto la sua Argentina sbattere contro l'iceberg islandese, ed il nervosismo per la prestazione di Messi e compagni gli ha tirato un brutto scherzo. Ad osservare da vicino il debutto mondiale della Seleccion di Sampaoli c'era anche Diego Armando Maradona che, seduto in tribuna, ha esultato per la rete dell'ex genero Sergio Aguero e alzato lo sguardo al cielo dopo l'errore dal dischetto della "Pulce".

Spesso inquadrato dalle telecamere e dagli obiettivi dei fotografi, l'ex bandiera argentina e indimenticato capitano del Napoli ha passato molti minuti tirando ampie boccate di fumo dal suo sigaro. Un immagine che ha sollevato anche diverse polemiche tra chi era allo stadio e chi era invece davanti alla televisione: "Onestamente non sapevo che non si poteva fumare nello stadio, mi scuso con le persone e l'organizzazione – ha dichiarato Maradona su Instagram – Oggi è stata una giornata negativa per gli argentini, c'era tanta tensione per il debutto. Ognuno ha il suo modo di essere e sentire le cose".

A post shared by Diego Maradona Oficial (@maradona) on Jun 16, 2018 at 12:05pm PDT

Diego e Sampaoli consolano Messi

Chi si aspettava un Diego Armando Maradona deluso e critico con la Seleccion, per il pareggio con l'Islanda, sarà però rimasto deluso. Anzi, il "Pibe de oro" ha voluto comunque star vicino alla squadra e ricordare a tutti un precedente beneaugurante: "Al Mondiale del 1990 iniziammo perdendo, non pareggiando – ha sottolineato Diego – Al debutto di Italia '90, nonostante i gravi infortuni e nonostante tutto, arrivammo fino alla finale di Roma, grazie a Goycoechea e al sacrificio di tutti i ragazzi. Continuiamo ad incoraggiare i ragazzi, forza Argentina".

Tra coloro che avranno bisogno dell'incoraggiamento di Maradona c'è certamente Leo Messi: protagonista in negativo nella partita contro la formazione islandese. Il fenomeno del Barcellona è stato anche consolato da Jorge Sampaoli: "Messi era in una situazione difficile perché l'Islanda ha giocato molto difensivamente e non è riuscito a trovare lo spazio di cui ha bisogno".