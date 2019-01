Come sta Diego Armando Maradona? Cosa ha avuto l'ex Pibe de Oro e perché è stato costretto al ricovero e all'intervento? Quali sono le condizioni di salute dopo l'operazione a cui è stato sottoposto nella Clinica Olivos di Buenos Aires? Domande che i tifosi della ‘mano de dios' – dal Sud-America fino a Napoli – si sono posti restando in apprensione almeno fino a quando non è stato l'avvocato dell'ex calciatore, Matias Morla, a chiarire attraverso un tweet la situazione.

L’intervento è terminato e grazie a Dio è andato tutto bene – ha scritto nel messaggio rassicurante -. Un ringraziamento particolare ai medici, che hanno dimostrato professionalità e umanità. Ora speriamo nel veloce recupero per Diego, cosicché possa tornare a lavorare quanto prima.

in foto: Come sta Maradona dopo l’operazione, lo staff medico dà notizie rassicuranti sulle condizioni di salute

Perché Maradona è stato costretto all'operazione

El Diez aveva alimentato preoccupazione quando, a inizio gennaio, s'era recato in ospedale per controlli definiti di routine. Qualcosa, però, destò il sospetto dei medici che richiesero accertamenti più approfonditi. Gli esami rivelarono un'emorragia allo stomaco – sia pure di lieve entità e non pericolosa per la vita dell'ex campione – e fu allora che lo staff sanitario consigliò l'intervento operatorio così da fermare il sanguinamento ed eliminare quei sintomi che aveva inficiato anche l'attività di allenatore di Maradona.

In Messico, infatti, ad attenderlo per l'inizio del campionato ci sono i Dorados, la squadra che nella scorsta stagione ha condotto fino a un passo dalla promozione nella massima serie, arrendendosi solo nella finale playoff. L'ex campione del mondo, però, volle tranquillizzare tutti mostrandosi sorridente alla festa di battesimo per il nipotino, a testimonianza dell'assoluta serenità rispetto al responso dei medici.

Cosa ha e qual è la causa del disturbo gastrico

Secondo il parere dei medici, il disturbo che oggi ha costretto al ricovero e all'operazione Maradona ha avuto origine nel 2005, dopo l'applicazione del bypass gastrico. Dopo l’intervento venne diagnosticata un’ernia ombelicale che, nel tempo, ha provocato emorragie.

Quanto tempo dovrà restare ricoverato l'ex Pibe de Oro

Sabato sera Maradona, accompagnato dalle sue due sorelle e dalla sua ex compagna Veronica, s'è recato in clinica per sottoporsi all'operazione programmata da qualche settimana. Sta bene, le sue condizioni non destano preoccupazione ma dovrà ancora restare in ospedale sotto osservazione. Quando potrà tornare a casa? Non prima del 20 gennaio e solo dopo parere medico potrà recarsi in Messico per abbracciare la sua squadra e riprendere ad allenare i Dorados di Sinaloa, al momento diretti dal suo assistente José María Martínez.