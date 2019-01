Diego Armando Maradona sta bene e dopo il ricovero in ospedale, dovuto ad un'emorragia aveva tenuto tutti col fiato sospeso per diverse ore, ha partecipato al battesimo del nipote Diego Matias. L'ex Pibe de Oro aveva rassicurato tutti con un messaggio attraverso i suoi profili social: "Tranquilli, sto bene" e la sua presenza all'evento familiare non è mai stata in discussione. El Diez è stato scelto come padrino del figlio di Diego Junior e Jana e dopo Benjamin, figlio di Giannina e il Kun Aguero, Maradona ha un altro nipote da godersi: "Sono molto felice di essere il padrino".

Sul suo profilo Instagram l'allenatore dei Dorados de Culiacan ha immortalato la stretta di mano al prete e altri momento del battesimo di suo nipote: una bella giornata in famiglia dopo qualche ora di apprensione. Diego Matias è nato il 3 aprile del 2018 e Maradona aveva già postato un bel messaggio per il suo arrivo: "Sono felice e mi riempie il cuore. Me lo godrò come non sono riuscito a fare con mio figlio".

Il ricovero, le dimissioni e l'intervento

Diego Armando Maradona è stato ricoverato per una emorragia gastrica mentre era sotto osservazione presso la clinica Olivos di Buenos Aires: l’ex Pibe de Oro è stato subito dichiarato fuori pericolo ma si doveva sottoporre a questi esami medici che la Federcalcio messicana richiede agli allenatori e dopo questi test è stato trovato un piccolo "sanguinamento". El Diez è stato dimesso ed è tornato a casa sua, a Nordelta, ma dovrà tornare in clinica per sottoporsi ad una operazione chirurgica minore e dovrà riprogrammare il suo viaggio in Messico, dove continuerà ad allenare per i prossimi sei mesi.