Diego Armando Maradona è stato ricoverato nella clinica Olivos dove si era recato per svolgere accertamenti di routine prima di tornare in Messico, per riprendere ad allenare i Dorados de Culiacán. Secondo quanto riportato da TYC Sports, alla stella argentina è stata riscontrata una emorragia gastrica ma l'ex Pibe de Oro è fuori pericolo. Gli esami medici che dovevano essere svolti a Diego questo venerdì erano già programmati, poiché la Federcalcio messicana richiede agli allenatori di presentare una scheda sulla situazione fisica: dopo essersi sottoposto ad una endoscopia è stato trovato un piccolo "sanguinamento". "Niente di eccezionale", secondo quanto riportato da El Clarin. Diego è stato accompagnato all'ospedale dalle figlie Giannina e Jana e da Diego Junior. L'altra figlia, Dalma, su Twitter ha scritto pochi minuti fa: "A tutti coloro che sono veramente preoccupati per mio padre dico che sta bene, che Giani è lì con lui e che tra po' torna a casa! Vorrei pubblicare la foto che mi hanno mandato ma non è nel mio stile pubblicare tutto!".

Le sue visite erano già previste perché Matías Morla, il suo avvocato, aveva raggiunto un accordo con il presidente di Dorados de Sinaloa per prorogare il contratto per altri sei mesi e proprio dal Messico richiedevano i risultati di queste analisi, senza le quali non potrebbe sedere in panchina.

Maradona è stato dimesso ed tornato a casa sua, a Nordelta, per riposare ma dovrà tornare in clinica per sottoporsi ad una operazione chirurgica minore e dovrà riprogrammare il suo viaggio in Messico.

La situazione con i Dorados

El Diez è diventato allenatore della squadra di Culiacán a settembre e dopo aver invertito una serie negativa era riuscito qualificarsi per la finale del Torneo Apertura del Ascenso MX. Nelle ultime ore erano state fatte molte ipotesi maliziose sul suo mancato ritorno in Messico per l'inizio della stagione ma, a poche ore di distanza, era arrivata la conferma da parte della squadra messicana, che ha confermato l'ex Pibe de Oro per altri sei mesi alla guida dei Dorados.