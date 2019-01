Che fine ha fatto Diego Armando Maradona? Cosa è successo all'ex Pibe de Oro? Se lo chiedono in Messico dove l'argentino era atteso dai Dorados, la squadra che lo aveva scelto per raddrizzare le sorti del campionato e puntare a una clamorosa promozione. Traguardo solo sfiorato con la sconfitta nella finale playoff ma la soddisfazione da parte della società e il grande entusiasmo dell'ambiente avevano scandito favorevolmente l'operato dell'ex Diez sudamericano. Le ultime notizie, però, hanno alimentato perplessità sul futuro: sarà ancora l'ex campione a reggere le sorti della rosa? Domanda che sorge spontanea a poche ore dall'inizio del campionato di Clausura della Serie B messicana (che scatta nella giornata di sabato), la situazione ancora non è chiara e soprattutto l'ex Pibe resta introvabile.

Maradona è sparito. Gli ultimi post che sono apparsi sui profili social di Maradona sono geolocalizzati in Argentina: è lì che la ‘mano de dios' è tornata per trascorrere le feste di Natale assieme alla famiglia e agli amici. Ma, a parte le indicazioni che arrivano dal Web, a Culiacan (sede della società) nessuno sa quali siano le sue intenzioni. Resterà oppure no?

Cosa c'è dietro la scomparsa dell'ex Pibe. Secondo il racconto fatto dai media messicani ci sarebbe una ragione precisa, nessun mister particolare. L'avvocato di Maradona, Matia Morla, avrebbe presentato alla società la richiesta di un nuovo accordo con l'intenzione di rinegoziare quello attuale a cifre differenti. Una proposta che non avrebbe ricevuto ancora risposta. Dietro il silenzio del Diez, però, ci sarebbe dell'altro: ovvero, l’allontanamento di Luis Islas, suo collaboratore di fiducia. Una mossa, quella compiuta dai Dorados, che non sarebbe piaciuta all'ex calciatore e confermata anche dall'ufficialità di José María Martínez come nuovo membro dello staff tecnico. Cosa succederà adesso?