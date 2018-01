Il campionato di Serie A è fermo e i tanti calciatori sono ancora distesi a rilassarsi nei luoghi più caldi ed esotici del mondo per godersi queste vacanze invernali. Nel frattempo però i propri club d’appartenenza non si fermano e in un clima di grande fermento per l’inizio del calciomercato di gennaio, sono già tanti i movimenti eseguiti in entrata, quelli possibili e quelli magari previsti per giugno. La Lazio, ad esempio, sta portando avanti il classico mercato fatto di attese per capire bene davvero cosa possa servire a Simone Inzaghi per rinforzare la sua squadra in un momento chiave della stagione.

Chiusa, almeno ad oggi, la situazione riguardante i movimenti in entrata per quanto concerne la difesa con l’arrivo di Martin Caceres, le attenzioni del Ds Tare si stanno adesso concentrando sul centrocampo, definito il reparto con meno ricambi rispetto agli altri. Un colpo all’altezza di calciatori come Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto per intenderci. E allora ecco tutti gli obiettivi possibili per gennaio della squadra biancoceleste, le trattative per giugno e il ‘colpo impossibile’ da sferrare a sorpresa già in questa sessione.

Nomi caldi in casa Lazio.

La Lazio, dopo il colpo Caceres non dovrebbe battere nessun altro acquisto per quanto riguarda il mercato di gennaio. Si pensa più che altro a sfoltire la rosa e a lavorare per il mese di giugno. Tare in questo momento sta monitorando sempre con molta attenzione la situazione che riguarda Milan Badelj. Il centrocampista croato della Fiorentina che non firmerà il rinnovo con il club viola, è conteso da mezza Serie A con i biancocelesti, il Milan e la Roma fortemente interessate.

Ma proprio in casa giallorossa pare proprio che le parole di Di Francesco, che ha dichiarato che il centrocampo della Roma sia al completo nonostante Badelj sia un ottimo calciatore, abbiano chiuso al presunto arrivo del croato. La Lazio quindi resta alla finestra per capire se assicurarsi il calciatore adesso con un investimento esiguo o sperare che arrivi a giugno a parametro zero senza che nessuno si accordi prima (Milan compreso). Per il momento dunque, Simone Inzaghi sarebbe al completo, forse potrebbe arrivare solo un secondo portiere affidabile alle spalle di Strakosha.

Tare potrebbe accontentare il tecnico con l’acquisto di Mariano Andujar, l’estremo difensore argentino ex Catania con cui sono già stati avviati i contatti.

Le trattative previste per giugno.

Il ds Igli Tare però non si ferma ed inizia a muoversi per il futuro: sulla lista del dirigente albanese figura sempre Sardar Azmoun, 22enne iraniano del Rubin Kazan con il quale non ha mai interrotto i contatti. Ma l’altro nome caldo e nuovo di questi giorni è quello di Federico Viviani, centrocampista attualmente alla Spal, di proprietà però del Verona, con il quale è sotto contratto fino a giugno 2020.

I rapporti con l’Hellas sono ottimi e il 25enne cresciuto nel settore giovanile della Roma gradirebbe la destinazione laziale. L'affare potrebbe andare in porto durante la prossima estate. Anche in difesa non è mai tramontata la possibilità di arrivare al centrale mancino polacco Jaroslaw Jach dello Zaglebie Lubin: il classe 1994 era stato vicino la scorsa estate, ma alla fine Simone Inzaghi decise di puntare su Luiz Felipe.

in foto: Il profilo di Jaroslaw Jach (Transfermarkt)

Tutto dipenderà sempre dal rinnovo di Stefan de Vrij che potrebbe aprire nuovi scenari importanti per un ulteriore colpo in difesa dopo Caceres. Una delle ultime piste che però sta battendo la Lazio è quella che porta a Alireza Jahanbakhsh, attaccante classe '93 dell'AZ Alkmaar, di nazionalità iraniana e grande amico proprio di Azmoun.

in foto: La scheda di Alireza Jahanbakhsh (Transfermarkt)

Il sogno di mercato per gennaio.

Dicevamo dunque che per il mese di gennaio il mercato della Lazio può anche definirsi chiuso. Certo, i tifosi però sarebbero ben contenti di accogliere in biancoceleste un altro tassello da aggiungere alla già buona rosa dei ragazzi di Simone Inzaghi. E allora, nonostante si stia lavorando per giugno, sia Tare che lo stesso tecnico laziale, pare stiano lavorando a fari spenti per convincere il Torino a cedere già da ora il centrocampista ex Atalanta Baselli.

La trattativa è molto difficile soprattutto dopo che il club del presidente Cairo ha preso come allenatore Walter Mazzarri che potrebbe decidere anche di non farlo partire a differenza di Mihajlovic che spesso lo relegava in panchina. Gli occhi del Ds albanese e di Inzaghi Jr sono puntati sul centrocampista granata dai piedi buoni per trovare un degno sostituto di Lucas Leiva in grado di far rifiatare il brasiliano.